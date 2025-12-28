¿Cómo descargar tu CURP certificada para el registro de tu línea de celular en 2026?

El próximo 9 de enero de 2026, todas las personas usuarias de telefonía móvil en México deberán vincular su línea celular con la Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada y una identificación oficial vigente, como parte de una disposición oficial orientada a combatir delitos como fraudes, extorsiones, secuestros y otras actividades ilícitas que se realizan a través de dispositivos móviles.

La medida establece que cualquier número telefónico activo deberá estar asociado a una identidad verificada. Para ello, será indispensable contar con una CURP certificada, es decir, validada directamente con el Registro Civil Nacional.

En caso de no cumplir con este requisito dentro del plazo establecido, los proveedores de servicios móviles podrán suspender la línea hasta que se regularice la situación.

¿Cómo descargar la CURP certificada para vincular mi línea telefónica?

La CURP certificada es aquella que se encuentra validada y vinculada con el acta de nacimiento dentro de la Base de Datos Nacional del Registro Civil.

Este documento se identifica porque incluye la leyenda “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”, así como un código de verificación digital que garantiza su autenticidad y evita duplicidades en los registros oficiales.

Para descargarla, las personas deben ingresar al portal oficial del Gobierno de México (www.gob.mx/curp) y elegir el método de búsqueda. Si se conoce la clave de 18 caracteres, basta con ingresarla directamente. En caso contrario, se puede optar por la búsqueda mediante datos personales como:

nombre completo.

fecha de nacimiento.

sexo.

entidad federativa de registro.

Una vez capturada la información y validado el proceso de seguridad, el sistema mostrará los datos asociados. Es fundamental revisarlos cuidadosamente antes de descargar el archivo en formato PDF.

Al abrir el documento, se debe confirmar que aparezca la leyenda de certificación en la parte inferior, ya que solo así tendrá validez para el registro de la línea telefónica.

Si la CURP no aparece certificada, el sistema indicará la necesidad de validarla ante el Registro Civil, paso indispensable para poder realizar el trámite con la compañía telefónica.

¿Qué documentos se aceptarán y qué pasa si no tienes la CURP certificada?

De acuerdo con la disposición oficial, las personas usuarias tendrán un plazo de hasta 120 días a partir del 9 de enero de 2026 para acudir a un Centro de Atención al Cliente y realizar la vinculación de su número telefónico. Los documentos aceptados para este registro incluyen:

CURP certificada

pasaporte vigente en el caso de personas extranjeras

CURP temporal para extranjeros

Registro Federal de Contribuyentes (en el caso de empresas).

Aunque la credencial para votar puede presentarse como identificación, esta también deberá pasar por el proceso de validación correspondiente, ya que contiene la CURP que será contrastada con el Registro Nacional de Población.

Los proveedores solo conservarán información básica como nombre, CURP o RFC, número telefónico, tipo de identificación presentada, resultado de la validación y un folio único con fecha y hora del registro.

En caso de no contar con una CURP certificada, las autoridades recomiendan iniciar el proceso de regularización cuanto antes. La Secretaría de Gobernación ofrece orientación a través de sus canales oficiales para evitar contratiempos y la posible suspensión del servicio telefónico.

