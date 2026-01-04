Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los 16 millones 679 mil visitantes y paseantes que acudieron a pasar las fiestas decembrinas en Tamaulipas dejaron una derrama económica de 15 mil 334 millones de pesos, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo.

Dijo que Tamaulipas se consolida como destino turístico y así quedó demostrado con la cifra récord que logró en el pasado fin de año; el número de visitantes representa un crecimiento del 17.5 % en comparación con 2024.

El servidor público detalló: “Entre los atractivos más visitados destacan la icónica Playa Miramar, en Ciudad Madero; el encantador puerto de Tampico; el Pueblo Mágico de Tula, con su rica tradición en cuera tamaulipeca y enchiladas tultecas.

“Así como la monumental Virgen de la Misericordia, en El Chorrito, municipio de Hidalgo, un nuevo símbolo del turismo religioso que atrae a peregrinos de todo el noreste mexicano”, señaló.

Con estos resultados, Tamaulipas reafirma su posición como un estado que lo tiene todo: playas, naturaleza, cultura, deporte y espiritualidad. “Los invitamos a descubrir por qué Tamaulipas Seguro te Enamora”, refirió.

Y para este 2026 el puerto de Tampico será sede del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, con lo que “tendremos en la entidad no solo la presencia de los 177 Pueblos Mágicos del país, sino la visita de potenciales compradores de México y del extranjero”.

