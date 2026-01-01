Ciudad Victoria.- Durante los festejos de Año Nuevo, al menos siete personas resultaron heridas debido a “balas perdidas” en casos que se registraron en diferentes municipios de Tamaulipas.

En un recuento realizado por los reportes de los diferentes cuerpos de emergencia, la capital Ciudad Victoria aparece con dos personas lesionadas.

Mientras estaba en la cochera de su domicilio, un hombre fue alcanzado por un proyectil, en la colonia Emilio Caballero; y en la colonia Héroe de Nacozari, una joven de 23 años de edad también resultó lesionada por una “bala perdida”, durante los festejos al entrar el año 2026.

Lee también Fallece mesera por serias quemaduras tras ataques a bares en Chiapas; ya suman 8 víctimas mortales

En el ejido Cerrito Nuevo, del municipio de Güémez, se reportó a un joven herido en una pierna. Familiares suyos lo trasladaron en un vehículo particular a un hospital de Ciudad Victoria para su atención médica.

En situación similar, en la colonia Rosalinda Guerrero, en Ciudad Mante, un hombre de 62 años de edad resultó herido de bala durante los disparos al aire que personas realizaron con la llegada del año 2026.

Lee también De Salina Cruz, el primer bebé nacido en el 2026 en Oaxaca

En la zona del altiplano tamaulipeco se reportaron dos personas lesionadas por heridas de “balas perdidas”, un hombre y una mujer, en el ejido Llano y Anexas, del municipio de Bustamante.

La zona fronteriza no escapó a este tipo de situaciones, con un caso en el Fraccionamiento Casa Blanca III, en la ciudad de Matamoros, hasta donde acudió una ambulancia para trasladar a un hombre a un hospital, ya que resultó lesionado por una “bala perdida”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr