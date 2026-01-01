Juchitán. – El primer nacimiento de este 2026 en la entidad oaxaqueña ocurrió en el hospital de especialidades de Salina Cruz, informaron las autoridades de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

De acuerdo con dicha información, el bebé nació a las tres de la madrugada con 48 minutos de este jueves primero de enero. Se trata de un niño con un peso de 3 kilos 400 gramos y una talla de 48 centímetros.

Tanto la madre, Deysi Cruz, como el recién nacido, se encuentran estables y en buen estado de salud, confirmaron las autoridades del hospital de especialidades de Salina Cruz, donde el personal de salud llevó a cabo un procedimiento exitoso.

El personal “aplicó de manera oportuna el protocolo de contacto piel a piel entre madre e hijo, lo que permitió garantizar una atención segura y de calidad, así como el seguimiento médico correspondiente”.

Trabajadoras y trabajadores de la institución celebraron el nacimiento del primer bebé del 2026, reiterando su compromiso con la salud materno-infantil y el bienestar de las familias oaxaqueñas, señalaron las autoridades.

afcl/cr