Tlalnepantla, Mex.- La primera bebé en nacer este 2026 en México fue atendida en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en el Estado de México.

El titular del IMSS, Zoé Robledo, dio a conocer que a las 00:00:01 de este 1 de enero del 2026, nació la bebé Sofía Isabela.

La mamá de Sofía Isabela fue atendida en el Hospital de Gineco-Obstetricia No. 60 del IMSS, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Lee también: Dan de alta a seis lesionados del descarrilamiento del Tren Interoceánico del IMSS Bienestar; ocho más son atendidos por especialistas

✨👶 A las 00:00:01 de este 2026 nació Sofía Isabela, en el Hospital de Gineco-Obstetricia No. 60 de @Tu_IMSS, en Tlalnepantla, Estado de México. Es la primera mexicana de este año, es #BebéIMSS y llegó acompañada de cuidados y amor.



💚 Nace en manos de mujeres doctoras que… pic.twitter.com/Bl9CN7hJFr — Zoé Robledo (@zoerobledo) January 1, 2026

“Es la primera mexicana de este año, es #BebéIMSS y llegó acompañada de cuidados y amor”, publicó en sus redes sociales Zoé Robledo.

El funcionario federal agregó que la bebé nació en manos de mujeres doctoras “que cuidan a mujeres, en un Instituto que protege la vida desde el primer segundo y que acompaña a las familias en los momentos más importantes”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm