Tlalnepantla, Mex.- La primera bebé en nacer este 2026 en México fue atendida en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en el Estado de México.
El titular del IMSS, Zoé Robledo, dio a conocer que a las 00:00:01 de este 1 de enero del 2026, nació la bebé Sofía Isabela.
La mamá de Sofía Isabela fue atendida en el Hospital de Gineco-Obstetricia No. 60 del IMSS, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.
Dan de alta a seis lesionados del descarrilamiento del Tren Interoceánico del IMSS Bienestar; ocho más son atendidos por especialistas
“Es la primera mexicana de este año, es #BebéIMSS y llegó acompañada de cuidados y amor”, publicó en sus redes sociales Zoé Robledo.
El funcionario federal agregó que la bebé nació en manos de mujeres doctoras “que cuidan a mujeres, en un Instituto que protege la vida desde el primer segundo y que acompaña a las familias en los momentos más importantes”.
