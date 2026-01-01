Más Información

Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

Sheinbaum desea feliz año a las familias mexicanas; “me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todos”, asegura

Sheinbaum desea feliz año a las familias mexicanas; “me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todos”, asegura

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

Presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima intentan descarrilar tren de carga en Guanajuato; planeaban robar mercancía

Presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima intentan descarrilar tren de carga en Guanajuato; planeaban robar mercancía

Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma

Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma

Caso Cecilia Monzón: Sentencian a 60 años de prisión a Javier López, por feminicidio de la activista; fue secretario de Gobierno en Puebla

Caso Cecilia Monzón: Sentencian a 60 años de prisión a Javier López, por feminicidio de la activista; fue secretario de Gobierno en Puebla

Tlalnepantla, Mex.- La primera bebé en nacer este 2026 en México fue atendida en una clínica del ubicado en el Estado de México.

El titular del IMSS, Zoé Robledo, dio a conocer que a las 00:00:01 de este 1 de enero del 2026, nació la bebé Sofía Isabela.

La mamá de Sofía Isabela fue atendida en el Hospital de Gineco-Obstetricia No. 60 del IMSS, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Lee también:

“Es la primera mexicana de este año, es #BebéIMSS y llegó acompañada de cuidados y amor”, publicó en sus redes sociales Zoé Robledo.

El funcionario federal agregó que la bebé nació en manos de mujeres doctoras “que cuidan a mujeres, en un Instituto que protege la vida desde el primer segundo y que acompaña a las familias en los momentos más importantes”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]