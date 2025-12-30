El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la prueba piloto para afiliar a trabajadores de plataformas digitales aún no ha llegado a su fin, aunque haya transcurrido el plazo de 180 días naturales implementado en la reforma laboral.

El IMSS resaltó en un comunicado que con la incorporación de los trabajadores de apps se busca que estas personas gocen de prestaciones y beneficios que les brinda la seguridad social.

Recordó que el artículo Tercer transitorio del Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de Plataformas Digitales, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de diciembre de 2024, entró el vigor 180 días después de su publicación, es decir, el 22 de junio de 2025.

Lo anterior establece, entre otras cosas, que el instituto tendrá un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la publicación de las reglas de carácter general, para que se preparen las iniciativas que definirán los aspectos relativos al cumplimiento de dichas obligaciones, mismas que serán sometidas a consideración del Poder Legislativo, considerando los resultados obtenidos de la prueba piloto.

Aunado a ello, el IMSS mencionó que su H. Consejo Técnico aprobó igualmente que en los 180 días naturales, “a partir de los resultados de la prueba piloto para el aseguramiento de personas trabajadoras de plataformas digitales”, se elaboren las iniciativas a efecto de definir aspectos relativos al cumplimiento de esta reforma.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, por ende, reiteró que el plazo previsto en el Decreto y en las Reglas marca el punto de partida para que el IMSS determine los elementos necesarios para dar seguridad social relacionada con plataformas digitales.

“Resulta determinante precisar que la terminación del plazo antes señalado no se traduce en que la prueba piloto llegó a su fin, ya que hasta en tanto no se emitan nuevas directrices, continuará aplicándose en beneficio y protección de las personas trabajadoras de dicho sector”, indicó.

De acuerdo con el instituto, interpretar que tras los 180 días la prueba piloto culminó contravendría “el espíritu del legislador” al emitir el Decreto, que es brindar protección a los trabajadores de apps.

“Finalmente, el IMSS refrenda su compromiso para llevar a cabo la ampliación de la cobertura de seguridad social y el proceso de formalización laboral en la economía digital de México, en beneficio de las personas trabajadoras de plataformas digitales”, agregó.

