Chihuahua.- Más de 807 llamadas al 911 y un total de 36 personas detenidas es el saldo oficial reportado en la noche de Año Nuevo en Chihuahua capital.

La mañana de este primero de enero del 2026, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, del municipio de Chihuahua, reportó que durante la noche fin de año se recibieron 807 llamadas al número de emergencia 911 por diversos motivos en un horario de las 7:00 pm hasta las 7:00 am del 1 de enero.

Según se detalló, se reportaron 345 detonaciones de cohetes o fuegos artificiales, 90 en referencia a ruido excesivo y 76 por detonación de arma de fuego.

Además, para seguridad de las familias, se desplegó un operativo con 230 policías extras para reforzar la vigilancia en toda la ciudad. A estos recorridos se sumó el comisario Julio César Salas con rondines en el sur de la ciudad.

Entre los resultados, destacan un total de 36 detenciones por diferentes faltas administrativas, de los cuales 13 ingresos se realizaron en la Comandancia Norte y 23 en la Sur.

Matan a 4 en las primeras horas del 1 de enero

Además de los reportes oficiales de llamadas de emergencia, la mañana de este jueves se reportó que en las primeras horas del 1 de enero al menos cuatro personas habían sido ejecutadas en el municipio de Chihuahua.

De acuerdo con reportes oficiales el primer hecho habría ocurrido alrededor de la 1:30 de la mañana de hoy en la colonia Punto Oriente en Chihuahua capital.

Los demás hechos habrían ocurrido durante la madrugada y primeras horas de hoy.

En Ciudad Juárez se reportaron al menos tres personas baleadas durante la madrugada del primero de enero.

afcl