A tres días de que se inaugure la Utopía La Heroica, en la alcaldía Venustiano Carranza, trabajadores continúan realizando obras y afinando detalles para la apertura del nuevo espacio, que será inaugurado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, este domingo.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó a trabajadores dentro y fuera del recinto realizando distintas labores, como el traslado de escaleras, herramientas, costales y láminas verdes descargadas de camiones, mientras continúan las adecuaciones en diferentes áreas.

También se apreciaron conos viales, materiales de construcción y montones de tierra en distintos puntos cercanos a la obra.

Trabajadores aún laboran en la Utopía La Heroica, en Venustiano Carranza, que abarca 10 hectáreas. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

En la entrada principal de la Utopía se observó a personal realizando instalaciones eléctricas, así como la colocación de luminarias y plafones en techos y pasillos del inmueble.

Los trabajadores avanzaban en detalles de infraestructura y acondicionamiento de diversas zonas.

Además, durante el recorrido se observó un camión que regaba agua sobre áreas verdes y plantas ubicadas alrededor del recinto, mientras cuadrillas continuaban con labores de limpieza y adecuación exterior.

La Utopía La Heroica contará con una alberca destinada para la práctica de surf, nado sincronizado, waterpolo y clavados, laboratorio sensorial, juegos inflables para infancias y distintas áreas recreativas y deportivas para habitantes de la demarcación.

Entre las novedades del espacio se encuentra un área con dormitorios para personas adultas mayores que han perdido sus hogares; además, el complejo integrará servicios del Sistema Público de Cuidados, como lavandería popular, comedores comunitarios y espacios de atención para la población.

“Esta es la [Utopía] más grande que vamos a inaugurar, son 100 mil metros cuadrados, de 10 hectáreas. Así que el domingo vamos a inaugurar la Utopía La Heroica y como les dije, después, cada 15 días vamos a continuar”, comentó ayer la jefa de Gobierno en conferencia de prensa.

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