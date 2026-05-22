Toluca, Méx.— En el Estado de México se han identificado 14 casos de gusano barrenador en perros y sólo en un gato, principalmente ubicados en la zona sur.

El director de Sanidad e Inocuidad Alimentaria de la Secretaría del Campo, Luis Antonio Huerta Alba detalló que uno de estos casos se registró en zona rural y el resto en suelo urbano, por lo que mantienen un trabajo coordinado con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) para que los ubiquen, capten y les presten la atención debida.

La secretaría refirió que el maltrato animal es la principal causa de que estas especies se contagien, “muchas ocasiones queman a los animales con agua caliente y les generan heridas, recordar que las heridas es el atrayente de las moscas y provoca una miasis”, explicó la titular de la secretaría, María Eugenia Rojano Valdés.

Las autoridades señalaron que si bien, han podido avanzar en contener el contagio en el ganado, ha ido incrementando el volumen de contagio en los animales de compañía. “Tenemos que hacer una estrategia muy específica para este vector”, indicó.

Por lo que corresponde al ganado, la entidad registra un acumulado de 220 casos, especificando que hasta el pasado mes de abril se tenían activos tres casos.

Las autoridades indicaron que, para contener la problemática, sigue la atención y control sanitaria mediante brigadas médicas y acciones preventivas en municipios prioritarios de Tierra Caliente.

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