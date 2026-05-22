La Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México fue aprobada ayer en comisiones unidas del Congreso local. Se espera que la próxima semana sea votada.

Esta normatividad debía estar en diciembre de 2019, pero se aplazó y la fecha para tenerla lista quedó establecida para finales de 2023. Sin embargo, no se avaló, por lo cual activistas y padres de familias acudieron al Poder Judicial a ampararse para exigir su aprobación.

El juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México amparó a Silvana Carranza Navarro por la omisión legislativa, y le pidió al Congreso cumplir con esta obligación, a más tardar, en el primer periodo ordinario de 2026, es decir, antes del 31 de mayo.

La Ley del Sistema de Cuidados, entre otras disposiciones, crea centros de cuidado para la población infantil, personas con discapacidad, adultos mayores y en situación de calle.

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