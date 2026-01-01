San Cristóbal de las Casas, Chis.- Jasmín Alfaro, una de las tres meseras que resultaron con quemaduras en el cuerpo durante el incendio en los bares La Kabala y Anubis’s Discoclub, el sábado 27 de diciembre, en el municipio de Villaflores, falleció en las recientes horas.

Con el fallecimiento de Jasmín Alfaro, mesera de Anubis’s Discoclub, este jueves por la mañana, suman ocho víctimas mortales por el incendio de los dos bares en la madruga de pasado sábado.

El domingo pasado, el Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca dijo que las meseras Jasmín, Nayeli y Citlali, permanecían hospitalizada, pero su estado de salud era “estable”.

Familiares de Alfaro emprendieron una campaña en redes sociales, para recaudar fondos para que el cuerpo sea velado e inhumado en Villaflores y para esto, apelaron a la ciudadanía para que contribuya con aportaciones económicas, a una cuenta bancaria.

El sábado 27 de diciembre, hombres que se movían en tres camionetas se llevaron a ocho hombres, entre ellos Sergio Enrique Peralta Tamayo, de 30 años de edad, dueño del bar La Kabala, pero fue hallado sin vida el lunes por la mañana.

También se llevaron a José Armando Coutiño Ruiz, de 28 años, de (dueño del bar Anubis’s Discoclub); José Ángel Martínez Marina, de 45 años; Mauricio Camilo Girón, de 26 años de edad; Juan Ovani Camilo Girón, de 20 años; Luis Rubiel Constantino Rodríguez, 33 años; Luis Fernando Fernández Ramírez, de 30 años; y Fernando Daniel García Pérez, de 23.

Detienen a cuatro hombres del Cártel Chiapas y Guatemala (01/01/2026). Foto: Especial

Después de un operativo en los municipios de Villaflores, Jiquipilas, Cintalapa y Ocozocoautla, el Ejército, Guardia Nacional, Policía Federal Ministerial, Guardia Estatal y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), fueron hallado el lunes los cuerpos de los desaparecidos en la comunidad Santa Julia, del municipio de Cintalapa, en los límites con Oaxaca.

Los cuerpos fueron trasladados hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), pero fueron inhumados el martes por la tarde, en una barranca.

Ese mismo martes fueron detenidos cuatro hombres del Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), con dinero, armas y drogas, pero fueron presentados por la Policía, vestidos con uniformes tácticos, chalecos antibalas y chanclas.

Pero el lunes también fueron detenidas siete personas, cinco hombres y dos mujeres y se incautaron dos armas cortas y una larga, siete vehículos, tres camionetas clonadas como patrullas del Ejército, uno más blindado y una motocicleta.

Ese mismo día, fue rescatado un hombre que se encontraba con las manos y pies atados y los ojos vendados, entre los matorrales, pero no se dio a conocer su identidad.

