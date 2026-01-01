Tizimín, Yucatán.- Durante la tradicional vaquería realizada en este municipio del oriente del Estado, una pareja diversa, Leobardo May y Carlos Cetzal protagonizaron un momento especial al anunciar su compromiso matrimonial.

El hecho llamó la atención pues ocurrió en las actividades culturales, mientras se presentaba la orquesta Juan Torres y su Trombón de Oro, una de las agrupaciones más representativas del género.

Ante la presencia de asistentes y participantes del evento, Leobardo May tomó la palabra y realizó la propuesta formal a su pareja, Carlos Cetzal, con quien mantiene una relación de nueve años.

Lee también Golpe al crimen en Progreso, Yucatán; cae "El Cloro" y le decomisan más de 400 mil pesos, metanfetamina, marihuana y cartuchos

La respuesta fue afirmativa, lo que generó aplausos y reacciones positivas por parte del público presente.

El suceso fue interpretado por los asistentes como una muestra de inclusión y visibilidad dentro de una de las celebraciones más tradicionales de la región, destacando la convivencia entre las expresiones culturales y la diversidad social.

El momento quedó inscrito como parte de las actividades de la vaquería, una de las festividades más representativas de Tizimín y que se realizan anualmente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr