Más Información
Muere mujer de 73 años que era atendida por descarrilamiento del Tren Interoceánico; sube a 14 cifra de fallecidos
Reportan alrededor de 40 muertos y 115 heridos por incendio en bar de Suiza durante festejos de Año Nuevo
VIDEOS: "En segundos, el techo estaba en llamas": sobrevivientes narran horror, tras incendio en bar en Suiza
Se mantiene contingencia ambiental regional en el sureste del Valle de México; persiste mala calidad del aire
¡No guardes la cobija del tigre! Activan doble alerta por bajas temperaturas en 6 alcaldías de CDMX para este 2 de enero de 2026
Tizimín, Yucatán.- Durante la tradicional vaquería realizada en este municipio del oriente del Estado, una pareja diversa, Leobardo May y Carlos Cetzal protagonizaron un momento especial al anunciar su compromiso matrimonial.
El hecho llamó la atención pues ocurrió en las actividades culturales, mientras se presentaba la orquesta Juan Torres y su Trombón de Oro, una de las agrupaciones más representativas del género.
Ante la presencia de asistentes y participantes del evento, Leobardo May tomó la palabra y realizó la propuesta formal a su pareja, Carlos Cetzal, con quien mantiene una relación de nueve años.
Lee también Golpe al crimen en Progreso, Yucatán; cae "El Cloro" y le decomisan más de 400 mil pesos, metanfetamina, marihuana y cartuchos
La respuesta fue afirmativa, lo que generó aplausos y reacciones positivas por parte del público presente.
El suceso fue interpretado por los asistentes como una muestra de inclusión y visibilidad dentro de una de las celebraciones más tradicionales de la región, destacando la convivencia entre las expresiones culturales y la diversidad social.
El momento quedó inscrito como parte de las actividades de la vaquería, una de las festividades más representativas de Tizimín y que se realizan anualmente.
Recuento 2025: Inundaciones, accidentes, marchas y campos de exterminio; estos son algunos de los hechos que impactaron al país
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]