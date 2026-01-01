Más Información

Muere mujer de 73 años que era atendida por descarrilamiento del Tren Interoceánico; sube a 14 cifra de fallecidos

Muere mujer de 73 años que era atendida por descarrilamiento del Tren Interoceánico; sube a 14 cifra de fallecidos

Reportan alrededor de 40 muertos y 115 heridos por incendio en bar de Suiza durante festejos de Año Nuevo

Reportan alrededor de 40 muertos y 115 heridos por incendio en bar de Suiza durante festejos de Año Nuevo

VIDEOS: "En segundos, el techo estaba en llamas": sobrevivientes narran horror, tras incendio en bar en Suiza

VIDEOS: "En segundos, el techo estaba en llamas": sobrevivientes narran horror, tras incendio en bar en Suiza

Se mantiene contingencia ambiental regional en el sureste del Valle de México; persiste mala calidad del aire

Se mantiene contingencia ambiental regional en el sureste del Valle de México; persiste mala calidad del aire

¡No guardes la cobija del tigre! Activan doble alerta por bajas temperaturas en 6 alcaldías de CDMX para este 2 de enero de 2026

¡No guardes la cobija del tigre! Activan doble alerta por bajas temperaturas en 6 alcaldías de CDMX para este 2 de enero de 2026

Ataque durante los primeros minutos del 2026 deja un policía muerto y otro lesionado en Tocumbo, Michoacán; los criminales lograron huir

Ataque durante los primeros minutos del 2026 deja un policía muerto y otro lesionado en Tocumbo, Michoacán; los criminales lograron huir

Tizimín, Yucatán.- Durante la tradicional vaquería realizada en este municipio del oriente del Estado, una pareja diversa, Leobardo May y Carlos Cetzal protagonizaron un momento especial al anunciar su .

El hecho llamó la atención pues ocurrió en las actividades culturales, mientras se presentaba la orquesta Juan Torres y su Trombón de Oro, una de las agrupaciones más representativas del género.

Ante la presencia de asistentes y participantes del evento, Leobardo May tomó la palabra y realizó la propuesta formal a su pareja, Carlos Cetzal, con quien mantiene una relación de nueve años.

Lee también

La respuesta fue afirmativa, lo que generó aplausos y reacciones positivas por parte del público presente.

El suceso fue interpretado por los asistentes como una muestra de y visibilidad dentro de una de las celebraciones más tradicionales de la región, destacando la convivencia entre las expresiones culturales y la diversidad social.

El momento quedó inscrito como parte de las actividades de la vaquería, una de las festividades más representativas de Tizimín y que se realizan anualmente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]