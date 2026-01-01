Más Información
Muere mujer de 73 años que era atendida por descarrilamiento del Tren Interoceánico; sube a 14 cifra de fallecidos
Reportan alrededor de 40 muertos y 115 heridos por incendio en bar de Suiza durante festejos de Año Nuevo
VIDEOS: "En segundos, el techo estaba en llamas": sobrevivientes narran horror, tras incendio en bar en Suiza
Se mantiene contingencia ambiental regional en el sureste del Valle de México; persiste mala calidad del aire
¡No guardes la cobija del tigre! Activan doble alerta por bajas temperaturas en 6 alcaldías de CDMX para este 2 de enero de 2026
Progreso, Yucatán.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) catearon un inmueble en el puerto de Progreso donde detuvieron a dos personas.
Durante el operativo, las fuerzas federales aseguraron 405 mil 89.69 pesos, 100 gramos de metanfetamina, 670 gramos de marihuana, 20 pastillas psicotrópicas y 36 cartuchos.
Los detenidos son Luis Felipe “El Cloro” y su esposa Mariela "N", quienes fueron aprehendidos en un predio de la colonia Flamboyanes de ese municipio costero que está ubicada al fondo de una calle sin salida y servía como bodega de droga.
Recuento 2025: Inundaciones, accidentes, marchas y campos de exterminio; estos son algunos de los hechos que impactaron al país
aov
