Progreso, Yucatán.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) catearon un inmueble en el puerto de Progreso donde detuvieron a dos personas.

Durante el operativo, las fuerzas federales aseguraron 405 mil 89.69 pesos, 100 gramos de metanfetamina, 670 gramos de marihuana, 20 pastillas psicotrópicas y 36 cartuchos.

Lee también Fallece mesera por serias quemaduras tras ataques a bares en Chiapas; ya suman 8 víctimas mortales

Los detenidos son Luis Felipe “El Cloro” y su esposa Mariela "N", quienes fueron aprehendidos en un predio de la colonia Flamboyanes de ese municipio costero que está ubicada al fondo de una calle sin salida y servía como bodega de droga.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov