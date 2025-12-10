Derivado del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, autoridades federales detuvieron a dos personas, aseguraron 120 cartuchos y un vehículo en las huertas de aguacate y limón de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Apatzingán, Buenavista Tomatlán y Zitácuaro.

El Gabinete de Seguridad informó que estas acciones tienen el objetivo de brindar seguridad y confianza a los pobladores y dueños de establecimientos, por lo que se realizan recorridos a pie y patrullajes de vigilancia en las huertas.

Detalló que del 10 de noviembre al 9 de diciembre de 2025, han sido detenidas 180 personas, se han asegurado 76 armas de fuego, siete mil 620 cartuchos, 384 cargadores, 160 vehículos, 120 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo.

Acciones de seguridad en el marco del Plan Michoacán (10/12/2025). Foto: Especial

También aseguraron 30 kilos de marihuana, 762 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, 10 campamentos y 30 tomas clandestinas fueron inhabilitadas.

En estos eventos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE).

