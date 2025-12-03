Aumento al salario mínimo en México: ¿qué lo hace diferente de la zona fronteriza?

El gobierno federal confirmó que a partir del 1 de enero de 2026 el salario mínimo tendrá un aumento del 13 por ciento, resultado de un acuerdo unánime alcanzado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Sin embargo, la Zona Libre de la Frontera Norte conservará un monto distinto debido a factores económicos y laborales específicos que definen su dinámica productiva.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el incremento como una buena noticia, subrayando que se logró mediante consenso entre el sector obrero y empresarial. A su vez, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, expuso los detalles del acuerdo que marcará el inicio de 2026.

Foto: EL UNIVERSAL

Lee también: Salario mínimo en México: ¿cuánto ha aumentado desde el sexenio de AMLO?

¿Por qué el salario mínimo es diferente en la Zona Libre de la Frontera Norte?

El salario mínimo general pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios (equivalentes a 9 mil 582.47 pesos mensuales). En contraste, en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) el salario mínimo aumentará de 419.88 a 440.87 pesos diarios, lo que representa 13 mil 409.8 pesos al mes.

Esta diferencia responde a una estrategia diseñada para fortalecer la competitividad laboral en los estados fronterizos de México.

Debido a la cercanía con Estados Unidos, donde los salarios son considerablemente más altos, se estableció que las y los trabajadores formales de la región perciban ingresos superiores respecto al resto del país. Esta medida busca evitar la fuga de talento hacia el mercado estadounidense y equilibrar las condiciones económicas entre ambas zonas.

Además, ofrecer un salario más elevado en la ZLFN tiene como propósito reducir la migración laboral interna, fomentar la inversión empresarial y mejorar la calidad de vida de quienes habitan en estos municipios.

De esta manera, se garantiza un entorno laboral más competitivo que permita retener mano de obra calificada y fortalecer la actividad económica local.

Foto: Captura de pantalla de Gobierno de México

Lee también: "Somos gobiernos que damos al pueblo": Sheinbaum; destaca inflación controlada y aumento al salario mínimo

¿Qué estados conforman la Zona Libre de la Frontera Norte?

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo en la ZLFN será de 440.87 pesos diarios. Esta zona está compuesta por municipios estratégicos de seis estados, donde la dinámica comercial y laboral se relaciona directamente con la frontera estadounidense.

Los municipios incluidos son los siguientes:

Baja California (Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana).

Sonora (San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco, Agua Prieta).

Chihuahua (Janos, Ascensión, Ciudad Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides).

Coahuila (Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero, Hidalgo).

Nuevo León (Anáhuac).

Tamaulipas (Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros).

Estos territorios mantienen condiciones económicas particulares que justifican un salario mínimo diferenciado, cuyo objetivo central es mantener un equilibrio laboral frente al mercado estadounidense y promover el desarrollo regional.

aov