Durante el sexenio del expresidente , el salario mínimo en México experimentó incrementos importantes, marcando un cambio notable en las políticas económicas del país.

En 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, el salario mínimo era de apenas 88 pesos diarios. Sin embargo, a partir de la administración de AMLO, se implementaron aumentos anuales sustanciales que, en algunos casos, superaron el 20%.

En 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, el salario mínimo era de apenas 88 pesos diarios. Foto: AP/Marco Ugarte
Uno de los primeros ajustes ocurrió en 2019, cuando el salario mínimo se incrementó a 102.68 pesos diarios, lo que representó un alza del 16.2%. Al año siguiente, en 2020, se alcanzó los 123.22 pesos diarios, reflejando un aumento del salario mínimo del 20%. En 2021, el salario subió a 141.70 pesos diarios, un incremento del 15%, y en 2022 alcanzó los 172.87 pesos, lo que implicó un aumento del 22%.

Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo en México experimentó incrementos importantes. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Para 2023, el salario mínimo se incrementó nuevamente, alcanzando los 207.44 pesos diarios, con un aumento del 20%. Finalmente, en 2024, último año del gobierno de López Obrador, el salario mínimo llegó a 248.93 pesos diarios, consolidando una tendencia de aumentos sostenidos durante su mandato.

Estos ajustes, según el sexto informe de gobierno de López Obrador, ayudaron a reducir la brecha salarial entre los trabajadores mejor remunerados y aquellos con menores ingresos, contribuyendo a disminuir la desigualdad económica y social en el país.

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha continuado con la política de incrementos al salario mínimo. Este miércoles 03 de diciembre, Sheinbaum anunció un acuerdo alcanzado por consenso entre el gobierno federal, el sector empresarial y los representantes laborales, para un nuevo aumento al salario mínimo que entrará en vigor en 2026.

El aumento será del 13%, lo que llevará el salario mínimo general a 315.04 pesos diarios, un incremento de 36.24 pesos en comparación con el salario actual de 278.80 pesos.

Este aumento representará un salario mensual de aproximadamente 9,582 pesos. Por otro lado, en la zona libre de la frontera norte, el incremento será del 5%, elevando el salario mínimo a 440.87 pesos diarios, lo que equivale a 13,149.80 pesos mensuales.

Además de este ajuste salarial, el gobierno también ha confirmado la implementación gradual de una jornada laboral de 40 horas durante el actual sexenio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores mexicanos.

