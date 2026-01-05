Con la promesa de pagar en cómodas mensualidades que van de los 3 mil a los 4 mil 500 pesos es como vendedores buscan enganchar a ciudadanos interesados en adquirir un terreno para construir una casa o establecer un negocio en Zumpango. Para trabajar, instalan carpas sobre banquetas en distintas vialidades, donde prometen estar cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Los vendedores entregan volantes con información sobre los terrenos con valor total que varía según la zona. Por ejemplo, en el Barrio Santa María ofertan en 373 mil pesos un espacio de 122 metros cuadrados con enganche de 8 mil pesos y mensualidades de 3 mil 500 pesos, fijando un plazo de pago de ocho años y medio. Y en caso de pagar de contado, señalan que hacen un descuento de 20% sobre el valor del predio.

“Puedes apartar tu terreno con mil pesos y tienes siete días para pagar el enganche completo de 8 mil pesos. Cuando tú liquidas tu enganche, firmas contrato y se te da la posesión de tu terreno, y a partir de eso ya puedes construir como tú quieras”, mencionó uno de los vendedores instalado en la carretera de los Pulqueros.

Esta vialidad fue pavimentada con concreto hidráulico por el gobierno municipal de Zumpango en 2024 y forma parte de las bondades que usan los vendedores como beneficios de vivir en la zona de Santa María, ya que, refieren, permite una mejor movilidad y conexión hacia la carretera que conecta con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, situado a unos siete kilómetros de distancia.

“Los servicios ya están aquí a pie de calle. Ya los servicios están, posteado para luz eléctrica. El agua y drenaje posteriormente, pero como este bulevar es nuevo, ya quedaron las tomas de agua y drenaje aquí sobre la avenida. Eso ya se podrá ver cuando empieces con el traslado de dominio y la escrituración a tu nombre”, explicó el agente de ventas.

A mitad del crédito se puede hacer la escrituración a nombre del comprador, puntualizan los vendedores, al tiempo que ofrecen un servicio adicional de gestoría para obtener el permiso de construcción, lo que tendría un costo de 5 mil pesos para un año a través de las presuntas inmobiliarias, y señalan que directamente con el ayuntamiento de Zumpango el costo sube a 8 mil pesos por un periodo menor de seis meses.

En los folletos, volantes, lonas y anuncios pegados en postes de diferentes vialidades de Santa María, San Lorenzo y Paseos del Lago, el atractivo principal que se lee es estar cerca del AIFA. Los tiempos de distancia cambian según el perímetro en el que se ubique el terreno, y van de los 10 a 20 minutos de distancia.

“Estamos a 20 minutos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con el tráfico actual por malas condiciones de las calles y ya cuando las arreglen te vas a hacer menos, como unos 10 minutos más o menos. Está en corto, de hecho otra ventaja es que no tienes que pagar caseta porque entras por los puentes de Nextlalpan y ya de ahí sales”, refirió un vendedor en el barrio de San Lorenzo.

Este último barrio ya está en la última etapa de venta, “y si no aprovechan se van a perder de una oportunidad inigualable, tenemos todo en regla, puedes pagar tu enganche y de ahí poco a poco traes tu material e ir construyendo. La zona es segura”, comentan.

En todos los casos, la recomendación de las autoridades es recurrir al Catasttro municipal para confirmar que se trate de una venta legal.

Sobre las carreteras Pulqueros y Camino a Zumpango se observan múltiples terrenos baldíos, algunos con construcciones en obra negra, otros con letreros de venta y sin casas alrededor, son espacios que anteriormente se dedicaban a labores de siembra y ahora son ofertados.