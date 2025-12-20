Tultepec.— Esta semana se realizaron pruebas de circulación del Tren México-AIFA con la catenaria electrificada, saliendo desde la terminal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Fueron los días miércoles y viernes cuando pobladores de los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan vieron los trenes pasar por las vías.

Para la implementación de las pruebas, las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) notificaron a la población, a fin de que tuvieran precaución debido a que aún hay tramos del proyecto ferroviario que no han sido confinados.

A pobladores del Ejido de Teyahualco, en el municipio de Tultepec, les informaron que debían extremar precauciones y atender a las indicaciones del personal, a los que identifican como bandereros, para evitar cruzar por las vías, pues las catenarias se energizaron este viernes para el paso del tren, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

El miércoles 17 y el viernes 19 de diciembre vieron pasar el nuevo tren del Suburbano circulando en dirección del AIFA a Lechería y de regreso. El primer día el convoy pasó alrededor de las 10:00 de la mañana; para el segundo día transitó cerca de las 12:30 horas.

Además, esta semana también comenzó la demolición de cinco viviendas ubicadas sobre la avenida Doctores, mismas que resultaron dañadas por el desarrollo del proyecto ferroviario al AIFA y que, de acuerdo al gobierno federal, estará listo antes del inicio del Mundial de futbol de la FIFA, en 2026.

