Profeco presenta 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras; es por vender litros incompletos

Sheinbaum entrega becas Benito Juárez en Querétaro; pide que estudiantes se comprometan con la patria

Llega a 160 el número de cuerpos identificados del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; suman 109 denuncias por fraude

Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela, reportan; ejército apoya con helicópteros

¡No te lo puedes perder! Este sábado es el último Paseo Nocturno del año “Muévete en Bici”; tendrá temática decembrina

La Armada incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero; inician investigación

Tultepec.— Esta semana se realizaron pruebas de circulación del con la catenaria electrificada, saliendo desde la terminal del . Fueron los días miércoles y viernes cuando pobladores de los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan vieron los trenes pasar por las vías.

Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Para la implementación de las pruebas, las autoridades de la y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) notificaron a la población, a fin de que tuvieran precaución debido a que aún hay tramos del proyecto ferroviario que no han sido confinados.

Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
A pobladores del Ejido de Teyahualco, en el municipio de Tultepec, les informaron que debían extremar precauciones y atender a las indicaciones del personal, a los que identifican como bandereros, para evitar cruzar por las vías, pues las catenarias se energizaron este viernes para el paso del tren, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
El miércoles 17 y el viernes 19 de diciembre vieron pasar el nuevo tren del Suburbano circulando en dirección del AIFA a Lechería y de regreso. El primer día el convoy pasó alrededor de las 10:00 de la mañana; para el segundo día transitó cerca de las 12:30 horas.

Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Además, esta semana también comenzó la demolición de cinco viviendas ubicadas sobre la avenida Doctores, mismas que resultaron dañadas por el desarrollo del proyecto ferroviario al AIFA y que, de acuerdo al gobierno federal, estará listo antes del inicio del Mundial de futbol de la FIFA, en 2026.

