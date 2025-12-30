Nextlalpan, Méx.— El Centro de Transferencia Modal (Cetram) de la estación Xaltocán del Tren México-AIFA, es el que mayor avance registra de los cinco paraderos de autobuses que tendrá el proyecto ferroviario al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y cuya inauguración está prevista para el primer trimestre de 2026.

A unos días de que concluya 2025, EL UNIVERSAL realizó un recorrido por las obras en proceso de construcción de las estaciones donde habrá estos paraderos, que son Cueyamil, Los Agaves, Prados Sur, Nextlalpan y Xaltocán, esta última la que está a punto de ser terminada.

La pasarela que va de la estación hacia el paradero con las rutas alimentadoras de transporte público ya fue construida y en las escaleras faltan detalles por colocar, para que los pasajeros puedan llegar a las unidades que saldrán a diferentes colonias de Nextlalpan y de otras localidades cercanas.

La estructura del puente o acceso peatonal atraviesa por la avenida Santa Inés y ya cuenta con los domos y dos pasos de escaleras. Y tiene un espacio para elevador, a fin de que las personas con discapacidad puedan acceder a la estación o salir de la misma.

Además, la plancha de concreto hidráulico para la circulación de las unidades de transporte público ya está lista y se construyeron cuatro islas de paraderos, mientras que las casetas de acceso y salida del Cetram, así como las luminarias, también ya están listas. Otro de los paraderos en el que es visible el avance de obra, es el de la estación Los Agaves, localizada a un costado de la avenida Recursos Hidráulicos, en Tultepec.

Ese espacio ya cuenta con el concreto hidráulico, luminarias, islas de paradero y las respectivas casetas para la entrada y salida de las unidades de transporte colectivo.

Para el Cetram de Los Agaves, la segunda estación del tren con destino al AIFA, el paso peatonal para conectar con los andenes y salir de los mismos, está en proceso de terminarse. La estructura metálica en color rojo es visible y le hace falta la conexión con la estación y la colocación de las escaleras y los domos para techarlo.

Los paraderos Nextlalpan, del municipio del mismo nombre y el de la estación Cueyamil, situado en Tultitlán, tienen un progreso similar. En ambos casos los caminos, luminarias e islas para las combis, están listas.

La estación Prados Sur, en Tultitlán, tiene el menor avance. Ahí, aún no comienzan con la instalación de la pasarela peatonal y faltan por construirse las islas.