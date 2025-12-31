Más Información

Culiacán. - La violencia volvió a presentarse en el en donde en hechos distintos cinco personas del sexo masculino resultaron muertos con impactos de bala y seis más fueron detenidos por fuerzas federales y estatales tras un largo enfrentamiento registrado en la sindicatura de San Pedro.

Cerca del cementerio de dicha sindicatura, por la calle Valentín Gómez Farías, elementos del Grupo de Fuerzas Especiales y navales fueron atacados por un grupo armado que se encontraba oculto en una vivienda y algunos de ellos en los techos.

La confrontación armada entre las fuerzas federales y estatales y un grupo de civiles se extendió por varios minutos, por lo que fue necesario tender un cerco en torno a la vivienda donde se encontraban resguardado los delincuentes, desde donde disparaban.

Tras controlar la situación y someter a seis hombres a los que les aseguraron armas automáticas y cargadores abastecidas, se confirmó que tres civiles resultaron muertos sin que se conozca aun sus identidades, ya que el personal de la Fiscalía General de la República (FGR) levantó los cuerpos e inició las primeras indagaciones del hecho.

