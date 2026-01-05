Más Información
Tokio, 6 ene.- Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió este martes el oeste de Japón, detalló en un mensaje la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), sin que por el momento se haya activado la alerta por tsunami ni las autoridades hayan informado de daños materiales.
El sismo tuvo lugar a las 10:18 hora local (1:18 GMT) a unos diez kilómetros de profundidad y con epicentro en el este de la prefectura de Shimane, según la JMA, alcanzando el nivel 5 en la escala sísmica nipona (de 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie y los potenciales daños).
El terremoto estuvo seguido de una serie de réplicas localizadas en la misma zona, la mayor de ellas de magnitud 5.1 a las 10:28 hora local (1:28 GMT).
De momento no se han registrado daños o heridos, y la JMA tampoco activó una alerta por tsunami. No obstante, la empresa de transportes JR West confirmó retrasos en la ruta del tren bala entre Osaka y la ciudad sureña de Fukuoka debido a un corte de electricidad, según la cadena de televisión japonesa NHK.
Por el momento no se han detectado irregularidades en la central nuclear de Shimane, situada a unos cuarenta kilómetros del epicentro y cuya segunda unidad se encuentra actualmente operativa, afirmó la empresa a cargo de la planta, Chugoku Electric Power. Tampoco se detectaron anomalías en la planta de energía nuclear de Ikata, según la Shikoku Electric Power.
Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.
