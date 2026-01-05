Tensión en Venezuela; reportan disparos cerca del Palacio Presidencial de Miraflores

Más Información
Trump nombra a Rubio, Hegseth y Stephen Miller para coordinar transición en Venezuela; Casa Blanca toma control del proceso
Consejo de Seguridad de la ONU critica intervención en Venezuela; acusan a EU de violar derecho internacional
Sheinbaum lee posicionamiento en la mañanera sobre intervención de EU en Venezuela; "la soberanía no es negociable", enfatiza
Tren Interoceánico: Defensa de tres víctimas presentan denuncia ante FGR; van contra autoridades y contratistas
Dan último adiós a Rosa Elena, de 80 años, víctima de los bombardeos de EU; el funeral se llevó a cabo bajo resguardo policial
Viralizan video de Petro retando a EU grabado en noviembre; pedía a Trump meterlo preso "a ver si puede"
Dictan prisión preventiva oficiosa contra Pedro Inzunza “El Sagitario” y tres personas más; permanecen en el Altiplano
Caracas. Ráfagas de disparos se escucharon en la noche de este lunes en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo de Venezuela, según dijeron distintos a testigos a EFE.
En redes sociales circularon de inmediato videos en lo que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguraron a EFE que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.
El incidente tiene lugar horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura, el pasado sábado, del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos
Lee también Trump nombra a Rubio, Hegseth y Stephen Miller para coordinar transición en Venezuela; Casa Blanca toma control del proceso
Lee también Consejo de Seguridad de la ONU critica intervención en Venezuela; acusan a EU de violar derecho internacional
Trump nombra a Rubio, Hegseth y Stephen Miller para coordinar transición en Venezuela; Casa Blanca toma control del proceso
desa
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]