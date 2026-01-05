Tensión en Venezuela; reportan disparos cerca del Palacio Presidencial de Miraflores

Caracas. Ráfagas de disparos se escucharon en la noche de este lunes en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo de Venezuela, según dijeron distintos a testigos a EFE.

En redes sociales circularon de inmediato videos en lo que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguraron a EFE que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

El incidente tiene lugar horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura, el pasado sábado, del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos

BREAKING: Heavy gunfire near Venezuela's presidential palace, circumstances unclear pic.twitter.com/rO9y01mQAq — BNO News Live (@BNODesk) January 6, 2026

