Un que involucró a 67 vehículos en condiciones de nieve causó la muerte de dos personas y dejó 26 heridos en una autopista de el viernes por la noche, mientras el país daba inicio a su temporada de vacaciones de fin de año.

La policía de caminos de la prefectura de Gunma informó el sábado que el choque múltiple en la comenzó con una colisión entre dos camiones en la localidad de Minakami, a unos 160 kilómetros (100 millas) al noroeste de Tokio.

El choque inicial bloqueó partes de la autopista, y los coches que venían detrás no pudieron frenar en la superficie nevada.

Se ven vehículos quemados después de un accidente masivo en una autopista, en Minakami, al noroeste de Tokio, el sábado 27 de diciembre de 2025. Foto: AP
Se ven vehículos quemados después de un accidente masivo en una autopista, en Minakami, al noroeste de Tokio, el sábado 27 de diciembre de 2025. Foto: AP

Un incendio estalló en el extremo final del accidente y se extendió a 20 vehículos, algunos de los cuales quedaron completamente calcinados. Las llamas fueron extinguidas unas siete horas después, informó la policía.

Una mujer de 77 años de Tokio falleció en un automóvil de pasajeros, y un cuerpo calcinado fue recuperado posteriormente del asiento del conductor de un camión quemado, según la policía. De los 26 heridos, se informó que cinco se encontraban en estado grave.

Una advertencia sobre fuertes nevadas estaba vigente el viernes por la noche, cuando muchos japoneses comenzaron sus vacaciones de fin de año y Año Nuevo.

Partes de la autopista se cerraron para la investigación policial, la remoción y limpieza de los restos del accidente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

