Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

“No hay ni señas de la casa, todo se destruyó”, relata Genaro Montiel, quien duerme en la calle por inundación en Veracruz

Belinda acaparó las miradas en 2025

Los Cowboys encuentran su regalo

Dictan prisión preventiva a suegro y cuñado de Iván Archivaldo; son los presuntos operadores financieros de "Los Chapitos"

Él es "El Panu", operador y jefe de sicarios de "Los Chapitos" que estuvo presente en el Culiacanazo; fue asesinado en Zona Rosa

Desaparecen 3 estudiantes en Acapulco; tras bloqueo de familiares, autoridades se comprometen a realizar búsqueda

Cae en Chiapas Yoel Alter, integrante de secta religiosa Lev Tahor; es acusado de trata de personas contra menores

Llega a Texas el padre del menor fallecido en accidente aéreo de la Semar; va por el cuerpo de su hijo y a ver a su esposa

Sarampión golpeó a los más pobres de Guerrero

Desaparecen seis jóvenes procedentes del norte

Al menos 14 personas resultaron heridas este viernes en un con arma blanca en una fábrica del centro de , en el que también se roció un líquido no identificado, informó un responsable de los servicios de emergencia.

"Catorce personas han sido trasladadas por los servicios de emergencia", declaró a la AFP Tomoharu Sugiyama, responsable del departamento de bomberos de la ciudad de Mishima, en la región de .

Según él, alrededor de las 16H30 (07H30 GMT) se recibió una llamada de una fábrica de caucho cercana en la que se informó de que "cinco o seis personas habían sido apuñaladas" y que también se había utilizado un "líquido en aerosol".

Los medios japoneses indicaron que la policía arrestó a un hombre bajo sospecha de intento de asesinato.

El diario Asahi Shimbun, citando a fuentes de la investigación, añadió que el hombre, de unos 30 años, estaba relacionado con la fábrica.

Según el periódico y otros medios, llevaba lo que parecía ser una máscara de gas.

Asahi también indicó que aparentemente estaba armado con un cuchillo.

Se desconoce la gravedad de las heridas, aunque NHK señaló que todas las víctimas permanecían conscientes.

Un oficial de policía ajusta una cinta de cordón en una fábrica de caucho dirigida por Yokohama Rubber Co. en Mishima, prefectura de Shizuoka, el 26 de diciembre de 2025. Quince personas resultaron heridas en un ataque con apuñalamiento en una fábrica de caucho en el centro de Japón durante el cual también se roció un líquido no especificado, dijeron funcionarios de servicios de emergencia el 26 de diciembre. Foto: AFP
Un oficial de policía ajusta una cinta de cordón en una fábrica de caucho dirigida por Yokohama Rubber Co. en Mishima, prefectura de Shizuoka, el 26 de diciembre de 2025. Quince personas resultaron heridas en un ataque con apuñalamiento en una fábrica de caucho en el centro de Japón durante el cual también se roció un líquido no especificado, dijeron funcionarios de servicios de emergencia el 26 de diciembre. Foto: AFP

Al menos 6 víctimas son trasladadas al hospital

Sugiyama dijo que al menos seis de las 14 víctimas habían sido trasladadas al hospital en una flota de ambulancias. La naturaleza exacta de las heridas también era poco clara.

La fábrica de Mishima es operada por Yokohama Rubber Co., cuyo negocio incluye la fabricación de neumáticos para camiones y autobuses, según su sitio web corporativo.

El crimen violento es relativamente raro en Japón, que tiene una baja tasa de homicidios y algunas de las leyes sobre armas más estrictas del mundo.

Sin embargo, ocasionalmente se producen ataques con cuchillos e incluso tiroteos, como en el caso del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en 2022.

En octubre, un japonés fue condenado a muerte por una serie de disparos y apuñalamientos que mataron a cuatro personas, entre ellas dos agentes de policía, en 2023.

