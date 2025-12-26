El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela confirmó la excarcelación de 99 personas que habían sido detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024, en un contexto de crisis política marcado por la denuncia de fraude por parte de la oposición en el resultado que dio la reelección al líder del régimen Nicolás Maduro.

En un comunicado publicado en Instagram, la cartera de Estado afirmó que estas personas permanecían detenidas por su supuesta participación en "hechos de violencia e incitación al odio" posteriores a las presidenciales de 2024, cuando se produjeron protestas contra la victoria de Maduro proclamada por el ente electoral, institución que controlan funcionarios afines al chavismo.

"El Gobierno Nacional y el sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia", se asegura en el escrito.

El ministerio subrayó que el Estado venezolano "garantiza a todos los privados de libertad un trato basado en el respeto, la legalidad y la atención integral", aún en un escenario marcado -dijo- por el "asedio imperialista y las agresiones multilaterales" contra Venezuela, que permanece en tensión por el despliegue militar de EU en el mar Caribe, visto por Maduro como un intento para sacarlo del poder.

"El gobierno bolivariano continuará trabajando de manera firme y responsable por la paz, la justicia y la defensa de la soberanía nacional", concluye en comunicado.

Una mujer sostiene una cartulina con el mensaje: "No somos terroristas" mientras espera con sus compañeros la llegada de la lideresa opositora María Corina Machado, a Caracas, Venezuela, el sábado 3 de agosto de 2024. Foto: AP

En la jornada de este jueves, varias ONG informaron sobre la excarcelación de decenas de personas en medio de la celebración de la Navidad en Venezuela, lo que dio pie a nuevos llamados para la liberación de todos los presos políticos.

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, más de 2 mil 400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de "terrorismo" y "vandalismo", según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores consideran que son inocentes y denuncian "represión".

La ONG Foro Penal contabiliza 902 presos políticos en Venezuela, la mayoría detenidos tras las elecciones, según un boletín difundido la semana pasada, que tiene como fecha de corte el 15 de diciembre.

Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".

Las liberaciones de este jueves se reanudaron tras un período de suspensión desde el pasado marzo, según familiares de los detenidos.

El proceso de excarcelaciones, que comenzó el año pasado, ha permitido la salida de prisión, con medidas cautelares, de más de 2.000 personas, de acuerdo a la Fiscalía venezolana.

