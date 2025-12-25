Más Información

Asesinan a 42 personas en vísperas y durante Nochebuena en México; Chihuahua encabeza la lista con 6 víctimas

¿Sheinbaum puede eliminar el impuesto a videojuegos violentos?; esta es la ruta legal para hacerlo

Reaparece Raúl Rocha Cantú; mensaje navideño desvía conversación hacia polémica de Miss Universo 2025

De Ximena Guzmán a David Cohen: estos son los asesinatos que sacudieron a la CDMX en 2025

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos de Navidad 2025 HOY; dos son por Netflix

Catean cuatro domicilios en busca de exatleta Ryan James; canadiense es ligado al Cártel de Sinaloa

Noroña, entre los morenistas menos productivos del Senado; ha presentado solo tres iniciativas en la actual legislatura

Giran 25 órdenes de aprehensión contra responsables del incendio de Waldo’s en Hermosillo; cierran 68 sucursales en Sonora

Absuelven a "El Mochaorejas" de los delitos de secuestro y delincuencia organizada de una causa penal; seguirá en prisión

Recuerdan a Martha Érika Alonso y a Rafael Moreno Valle a 7 años accidente aéreo; "he ordenado actuar de inmediato"

Capturan a Jaime Toral, influencer veracruzano por trata de personas; lo acusan de esclavitud

Muere alpinista al caer de 4 mil 300 metros en el Iztaccíhuatl; rescatan su cuerpo tras 20 horas de trabajos

Rusia condenó los intentos de de desestabilizar a y confió en que se pueda resolver la cuestión por las vías legales, además de que tachó de "piratería" el bloqueo estadounidense.

"Condenamos enérgicamente estos actos (las acciones de EU en torno a Venezuela) y exigimos estabilidad y respeto a la legalidad en el ámbito marítimo", señaló la portavoz de Exteriores de Rusia, , en rueda de prensa.

La que trabajó como diplomática en Washington añadió que Moscú "aboga por la distensión de la situación actual y por el mantenimiento de la confianza y la previsibilidad".

Zajárova calificó los últimos acontecimientos en el Caribe como "caos legal", al haberse "reactivado prácticas que creíamos haber olvidado hace mucho, tales como la apropiación ilegal de activos ajenos, la piratería, los asaltos y el bandidaje", informa la agencia TASS.

Donald Trump, presidente de EU, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: Archivo
Donald Trump, presidente de EU, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: Archivo

De este modo, interpeló al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que gracias a su "pragmatismo y racionalidad", se solucione el asunto "en el marco de las normas jurídicas internacionales".

Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene una presencia militar en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que el gobierno de Nicolás Maduro considera una "amenaza" de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen, aunque Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos declaró este lunes que Maduro sería "inteligente" si eligiera dejar el poder y le advirtió de que, si "se hace el duro", será "la última vez" que lo haga.

