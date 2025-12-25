Más Información
Rusia condenó los intentos de Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela y confió en que se pueda resolver la cuestión por las vías legales, además de que tachó de "piratería" el bloqueo estadounidense.
"Condenamos enérgicamente estos actos (las acciones de EU en torno a Venezuela) y exigimos estabilidad y respeto a la legalidad en el ámbito marítimo", señaló la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.
La que trabajó como diplomática en Washington añadió que Moscú "aboga por la distensión de la situación actual y por el mantenimiento de la confianza y la previsibilidad".
Lee también EU traslada tropas y aviones adicionales al Caribe: Wall Street Journal; "habitual rotar equipo y personal”, dice portavoz
Zajárova calificó los últimos acontecimientos en el Caribe como "caos legal", al haberse "reactivado prácticas que creíamos haber olvidado hace mucho, tales como la apropiación ilegal de activos ajenos, la piratería, los asaltos y el bandidaje", informa la agencia TASS.
De este modo, interpeló al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que gracias a su "pragmatismo y racionalidad", se solucione el asunto "en el marco de las normas jurídicas internacionales".
Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene una presencia militar en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que el gobierno de Nicolás Maduro considera una "amenaza" de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen, aunque Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.
Lee también María Corina Machado denuncia amenazas de "ejecución extrajudicial" a presos políticos en Venezuela
El presidente de Estados Unidos declaró este lunes que Maduro sería "inteligente" si eligiera dejar el poder y le advirtió de que, si "se hace el duro", será "la última vez" que lo haga.
