Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Mundial 2026: ¿Internet gratis en el AICM?; aeropuerto lanza licitación para contratar Wi-Fi 7G a pasajeros

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos", declaran en FGR Jalisco; esperan traslado a penal

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América y New England Patriots, una nueva hermandad, ¿Compartirán el mismo dueño?

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Nochebuena con mucho frío; SMN prevé temperaturas de -10 grados en el centro y norte del país

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

Por mayoría de votos, Sheinbaum suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre; adelanta que comerá romeritos en Navidad

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

Caracas.- El ministro de Defensa de , Vladimir Padrino López, auguró que lo que pase en el país definirá "el nuevo orden mundial", en un contexto de tensión marcada por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, que el presidente Nicolás Maduro ve como una "amenaza" a la independencia venezolana.

"Lo que pase hoy en Venezuela definirá el nuevo orden mundial y veremos si es un mundo abierto a la cooperación, a las relaciones de respeto con los Estados; un mundo donde se respete el concepto de soberanía, el derecho internacional o un mundo llevado por el caos, la fuerza", subrayó Padrino en una transmisión este miércoles del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, afirmó que Venezuela está luchando no por "antojo", sino por su libertad, todo esto -dijo- en un "año inédito" y en medio de la "escalada de agresión" sobre Venezuela.

"Nosotros estamos jugando un papel trascendental en la humanidad (...). Con nuestra determinación de pueblo libre estamos diciendo qué camino queremos tomar: si el camino del vasallaje o el camino de la luz", expresó el funcionario.

EU acaba con otra supuesta narcolancha, transitaba por el pacífico. (17/12/25) Foto: Captura de video
EU acaba con otra supuesta narcolancha, transitaba por el pacífico. (17/12/25) Foto: Captura de video

Padrino dijo que "ha llegado la hora de las definiciones, de la lealtad a la patria", de "decirle al mundo" que en Venezuela "hay un pueblo libre".

"Gratitud es lo que siente hoy mi corazón por todo el desprendimiento, toda la valentía, todo el coraje, toda su resiliencia, toda esa fuerza espiritual que emana de cada uno de sus corazones para tener un país como lo ven hoy en día: asediado, agredido, pero en paz", expresó.

Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene una presencia militar en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, que el gobierno de Maduro considera una "amenaza" de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen, aunque Donald Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos declaró este lunes que Maduro sería "inteligente" si eligiera dejar el poder y le advirtió que si "se hace el duro" será "la última vez" que lo haga.

