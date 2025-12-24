Caracas.- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, auguró que lo que pase en el país definirá "el nuevo orden mundial", en un contexto de tensión marcada por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, que el presidente Nicolás Maduro ve como una "amenaza" a la independencia venezolana.

"Lo que pase hoy en Venezuela definirá el nuevo orden mundial y veremos si es un mundo abierto a la cooperación, a las relaciones de respeto con los Estados; un mundo donde se respete el concepto de soberanía, el derecho internacional o un mundo llevado por el caos, la fuerza", subrayó Padrino en una transmisión este miércoles del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, afirmó que Venezuela está luchando no por "antojo", sino por su libertad, todo esto -dijo- en un "año inédito" y en medio de la "escalada de agresión" sobre Venezuela.

"Nosotros estamos jugando un papel trascendental en la humanidad (...). Con nuestra determinación de pueblo libre estamos diciendo qué camino queremos tomar: si el camino del vasallaje o el camino de la luz", expresó el funcionario.

Padrino dijo que "ha llegado la hora de las definiciones, de la lealtad a la patria", de "decirle al mundo" que en Venezuela "hay un pueblo libre".

"Gratitud es lo que siente hoy mi corazón por todo el desprendimiento, toda la valentía, todo el coraje, toda su resiliencia, toda esa fuerza espiritual que emana de cada uno de sus corazones para tener un país como lo ven hoy en día: asediado, agredido, pero en paz", expresó.

Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene una presencia militar en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, que el gobierno de Maduro considera una "amenaza" de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen, aunque Donald Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos declaró este lunes que Maduro sería "inteligente" si eligiera dejar el poder y le advirtió que si "se hace el duro" será "la última vez" que lo haga.

mcc