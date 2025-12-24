Más Información

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Uso de opioides, subestimado en encuesta de drogas: expertos

Uso de opioides, subestimado en encuesta de drogas: expertos

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América anuncia el inicio de una nueva era, con una millonaria inversión

América anuncia el inicio de una nueva era, con una millonaria inversión

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

Por mayoría de votos, Sheinbaum suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre; adelanta que comerá romeritos en Navidad

Por mayoría de votos, Sheinbaum suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre; adelanta que comerá romeritos en Navidad

Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

“EU pidió no ser trampolín de productos asiáticos”

“EU pidió no ser trampolín de productos asiáticos”

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

Nueva York.— El embajador mexicano Héctor Vasconcelos, representante permanente de México ante la ONU, declaró ante el Consejo de Seguridad del organismo internacional que el país “reitera su disposición a apoyar —como lo hemos hecho en el pasado— y, en caso de que se le solicite, cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación cuyas consecuencias son imprevisibles”.

En una reunión de emergencia del consejo sobre la situación en Venezuela, Vasconcelos añadió que “esperamos, también, que este consejo pueda orientar y encauzar estos esfuerzos de paz en cumplimiento de su mandato. Instamos, también, al secretario general a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a desescalar las tensiones, promover la confianza entre las partes, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional”.

Dijo que “como lo ha manifestado ya de manera pública la presidenta Claudia Sheinbaum, México reitera su disposición a apoyar” por la situación sobre Venezuela.

Añadió que “desde 2019, el Estado mexicano ha mantenido una postura firme en favor de una solución pacífica, democrática y negociada para la situación en Venezuela. Siempre en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos”.

Sobre las tensiones en la región, indicó que “con base en los principios constitucionales de política exterior de México, en particular la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, reiteramos (...) que sin importar del país o región de que se trate, el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver, en el largo plazo, las diferencias existentes”.

Agregó que “es esencial preservar nuestra coexistencia pacífica, (...) las disputas entre Estados no se pueden resolver por el uso de la fuerza... la amenaza del uso de la fuerza invariablemente conlleva sufrimiento humano y la erosión del orden internacional”. Añadió que “América Latina y el Caribe se han caracterizado históricamente por ser una zona de paz construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza”.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU Mike Waltz aseguró ante el Consejo de Seguridad que su país impondrá sanciones “al máximo” a Venezuela tras el bloqueo del gobierno estadounidense a petroleros sancionados y la interceptación de buques en el mar Caribe.

“Estados Unidos aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el Cártel de los Soles, designado como organización terrorista por EU”, aseveró Waltz.

Según Waltz, los petroleros operan como “el principal salvavidas económico de Maduro y su régimen ilegítimo”, y además financian al Cártel de los Soles. El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, “es responsable de utilizar estos recursos y sus beneficios para el tráfico [de drogas] hacia Estados Unidos y Europa”, apuntó.

El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, afirmó que Estados Unidos quiere imponer una colonia. El bloqueo supone “un crimen de agresión con el que el mandatario pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela”. Maduro dijo que el Consejo de Seguridad de la ONU da un “apoyo abrumador” a Venezuela.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada