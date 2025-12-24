Nueva York.— El embajador mexicano Héctor Vasconcelos, representante permanente de México ante la ONU, declaró ante el Consejo de Seguridad del organismo internacional que el país “reitera su disposición a apoyar —como lo hemos hecho en el pasado— y, en caso de que se le solicite, cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación cuyas consecuencias son imprevisibles”.

En una reunión de emergencia del consejo sobre la situación en Venezuela, Vasconcelos añadió que “esperamos, también, que este consejo pueda orientar y encauzar estos esfuerzos de paz en cumplimiento de su mandato. Instamos, también, al secretario general a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a desescalar las tensiones, promover la confianza entre las partes, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional”.

Dijo que “como lo ha manifestado ya de manera pública la presidenta Claudia Sheinbaum, México reitera su disposición a apoyar” por la situación sobre Venezuela.

Añadió que “desde 2019, el Estado mexicano ha mantenido una postura firme en favor de una solución pacífica, democrática y negociada para la situación en Venezuela. Siempre en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos”.

Sobre las tensiones en la región, indicó que “con base en los principios constitucionales de política exterior de México, en particular la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, reiteramos (...) que sin importar del país o región de que se trate, el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver, en el largo plazo, las diferencias existentes”.

Agregó que “es esencial preservar nuestra coexistencia pacífica, (...) las disputas entre Estados no se pueden resolver por el uso de la fuerza... la amenaza del uso de la fuerza invariablemente conlleva sufrimiento humano y la erosión del orden internacional”. Añadió que “América Latina y el Caribe se han caracterizado históricamente por ser una zona de paz construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza”.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU Mike Waltz aseguró ante el Consejo de Seguridad que su país impondrá sanciones “al máximo” a Venezuela tras el bloqueo del gobierno estadounidense a petroleros sancionados y la interceptación de buques en el mar Caribe.

“Estados Unidos aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el Cártel de los Soles, designado como organización terrorista por EU”, aseveró Waltz.

Según Waltz, los petroleros operan como “el principal salvavidas económico de Maduro y su régimen ilegítimo”, y además financian al Cártel de los Soles. El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, “es responsable de utilizar estos recursos y sus beneficios para el tráfico [de drogas] hacia Estados Unidos y Europa”, apuntó.

El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, afirmó que Estados Unidos quiere imponer una colonia. El bloqueo supone “un crimen de agresión con el que el mandatario pretende regresar el reloj de la historia 200 años para imponer una colonia en Venezuela”. Maduro dijo que el Consejo de Seguridad de la ONU da un “apoyo abrumador” a Venezuela.