Estados Unidos trasladó una gran cantidad de aviones de operaciones especiales, tropas y equipos al área del Caribe esta semana, lo que le da a Washington opciones adicionales para una posible acción militar en Venezuela, reportó el medio The Wall Street Journal.
Según una fuente, al menos 10 aeronaves de rotor basculante CV-22 Osprey, utilizadas por las fuerzas de operaciones especiales, volaron a la región el lunes por la noche desde la Base Aérea Cannon en Nuevo México.
Aviones de carga C-17 procedentes de las bases militares de Fort Stewart y Fort Campbell llegaron el lunes a Puerto Rico, según datos de seguimiento de vuelos. Otro funcionario estadounidense confirmó que se transportó personal y equipo militar en aviones.
El medio añadió que "no está claro qué tipo de tropas y equipo transportaba la aeronave. Cannon alberga la 27.ª Ala de Operaciones Especiales, mientras que el 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, una unidad de élite estadounidense de operaciones especiales, y la 101.ª División Aerotransportada tienen su base en Fort Campbell. El primer batallón del 75.º Regimiento de Rangers tiene su base en el Aeródromo Militar Hunter, en Fort Stewart".
Un portavoz del Comando Sur de Estados Unidos, responsable de las fuerzas armadas estadounidenses en América Latina, se negó a responder preguntas sobre movimientos de tropas específicos.
“Es práctica habitual rotar equipo y personal a cualquier instalación militar”, declaró el portavoz. “Y, como práctica habitual, debido a cuestiones de seguridad operativa, no divulgamos detalles ni hacemos comentarios sobre los movimientos y actividades operativas de los activos o el personal estadounidense, ni revelamos detalles de operaciones o rutas específicas”.
Petrolero huye al Atlántico
Mientras, según Bloomberg un petrolero sancionado que fue perseguido por fuerzas estadounidenses se alejó de Venezuela y se retiró hacia el océano Atlántico.
Sin embargo, la persecución de la Guardia Costera continúa, le dijo una fuente al medio.
El lunes, el presidente Donald Trump afirmó que la operación para perseguir a un buque petrolero “sigue en marcha”.
Además, expresó plena confianza en que Estados Unidos terminará atrapando al buque.
“Está avanzando y terminaremos atrapándolo, sí, de hecho lo estamos persiguiendo, ¿pueden imaginarlo? Porque vino de la ubicación equivocada, salió de Venezuela y estaba sancionado”, añadió.
