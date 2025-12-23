Más Información

David Kershenobich presenta Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025; cannabis, principal droga ilegal

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

Sheinbaum: Aún se desconocen motivos de accidente de aeronave de Semar en Texas; envía sus condolencias a familiares

Inflación llega a 3.7% en la primera mitad de diciembre; el chile serrano y la carne de res lideran alzas en vísperas de Navidad

Se dispara en México cifra de aseguramientos de fentanilo; expertos lo ligan con presión de EU

Pedro Salmerón acusa a Román Meyer de engañar a AMLO

Quieren terminar ciclovía en Tlalpan para fin de año

Santa acuático visita acuario del zoológico de Guadalajara

Caracas. El Partido Comunista de Venezuela (PCV), intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, consideró como un “” la orden de bloqueo a buques que transportan crudo venezolano por parte del gobierno de , que ya ha incautado dos embarcaciones este mes.

A través de una nota de prensa, el PCV indicó que esta vez “no se trata de , sino de un cerco militar destinado a la asfixia total de la economía nacional”, con el fin (prosiguió) de “forzar una capitulación” que permita “al imperialismo apropiarse” de los recursos que “reclama cínicamente como robados”.

Hace una semana, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó “el bloqueo total y completo de todos los que entren y salgan de Venezuela”, lo que supuso un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el gobierno del presidente venezolano, .

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. Foto: AP
El republicano aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y que la conmoción será como nunca antes hasta que “devuelvan todo el, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

Al respecto, el PCV (que no se alinea con el gobierno de Maduro ni con la oposición liderada por ) subrayó que la afirmación de Trump expresa la “convicción de que las riquezas naturales de América Latina y el son una reserva estratégica privada del capital estadounidense”.

“Ante la amenaza de bloqueo naval y de escalada militar, el PCV llama a la solidaridad internacional de clase, apelando a los partidos comunistas y obreros del mundo, incluido el proletariado estadounidense, para denunciar la piratería imperialista y la ofensiva neocolonial contra y contra toda América Latina y el Caribe”, manifestó la formación.

Fotografía de un buque de patrulla naval de la Armada desde el malecón del Lago de Maracaibo este miércoles, en Maracaibo (Venezuela). La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) aseguró que las exportaciones de crudo y sus derivados “se desarrollan con normalidad”, después de que Estados Unidos ordenara “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan” del país suramericano. Foto: EFE
Luego de la incautación de un segundo , Maduro advirtió a países de América Latina y el Caribe, así como a los que integran la Asamblea General de la , sobre el impacto en la “economía mundial” que generará el bloqueo ordenado por EU a embarcaciones petroleras sancionadas que entren o salgan de Venezuela.

El pasado 10 de diciembre, Estados Unidos incautó el primer buque (el Skipper) y confiscó el que transportaba.

Según el Gobierno de Venezuela, estos dos buques contenían alrededor de cuatro millones de barriles de petróleo venezolano.

