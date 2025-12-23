Caracas. El Partido Comunista de Venezuela (PCV), intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, consideró como un “acto de guerra” la orden de bloqueo a buques que transportan crudo venezolano por parte del gobierno de Estados Unidos, que ya ha incautado dos embarcaciones este mes.

A través de una nota de prensa, el PCV indicó que esta vez “no se trata de sanciones económicas, sino de un cerco militar destinado a la asfixia total de la economía nacional”, con el fin (prosiguió) de “forzar una capitulación” que permita “al imperialismo apropiarse” de los recursos que Donald Trump “reclama cínicamente como robados”.

Hace una semana, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, lo que supuso un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Lee también EU intercepta otro buque petrolero frente a Venezuela, reportan medios; navegaba bajo una bandera falsa

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. Foto: AP

El republicano aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y que la conmoción será como nunca antes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

Al respecto, el PCV (que no se alinea con el gobierno de Maduro ni con la oposición liderada por María Corina Machado) subrayó que la afirmación de Trump expresa la “convicción de que las riquezas naturales de América Latina y el Caribe son una reserva estratégica privada del capital estadounidense”.

“Ante la amenaza de bloqueo naval y de escalada militar, el PCV llama a la solidaridad internacional de clase, apelando a los partidos comunistas y obreros del mundo, incluido el proletariado estadounidense, para denunciar la piratería imperialista y la ofensiva neocolonial contra Venezuela y contra toda América Latina y el Caribe”, manifestó la formación.

Lee también EU persigue por el Caribe otro buque sancionado; Maduro acusa “piratería”

Fotografía de un buque de patrulla naval de la Armada desde el malecón del Lago de Maracaibo este miércoles, en Maracaibo (Venezuela). La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) aseguró que las exportaciones de crudo y sus derivados “se desarrollan con normalidad”, después de que Estados Unidos ordenara “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan” del país suramericano. Foto: EFE

Luego de la incautación de un segundo buque, Maduro advirtió a países de América Latina y el Caribe, así como a los que integran la Asamblea General de la ONU, sobre el impacto en la “economía mundial” que generará el bloqueo ordenado por EU a embarcaciones petroleras sancionadas que entren o salgan de Venezuela.

El pasado 10 de diciembre, Estados Unidos incautó el primer buque (el Skipper) y confiscó el petróleo venezolano que transportaba.

Según el Gobierno de Venezuela, estos dos buques contenían alrededor de cuatro millones de barriles de petróleo venezolano.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc