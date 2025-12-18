El dólar subió y puso fin a seis jornadas consecutivas a la baja, debido a que los inversionistas fueron cautelosos por el reporte de inflación que se dará a conocer hoy en Estados Unidos y porque el Banco de México (Banxico) anunciará su última decisión de política monetaria de 2025, indicaron analistas.

Después de tocar un piso de 17.93 pesos por dólar durante momentos del martes, el tipo de cambio despidió el miércoles en 18 unidades.

La paridad acumula una apreciación de 13.5% o 2.82 pesos en lo que va de 2025, de acuerdo con negociaciones que registra Bloomberg.

Analistas de Monex explicaron que el dólar se fortaleció ante la mayoría de las monedas porque los participantes del mercado esperan hoy el informe del gasto en consumo personal en Estados Unidos, que se supone es la medición favorita de inflación de la Reserva Federal (Fed) para tomar decisiones.

El gobernador de la Fed, Christopher Waller, se mostró ayer a favor de mayores recortes de tasas para llevar la postura monetaria a un nivel neutral, aunque subrayó que no existía urgencia para hacerlo.

En Monex destacaron para hoy los anuncios de política monetaria de los bancos centrales de México, Inglaterra y la eurozona.

La analista de HF Markets, Paula Chaves, opinó que el peso se mantiene bien posicionado frente al dólar debido al entorno global más líquido, el macrociclo favorable para países con economías emergentes y los flujos asociados a la relocalización de cadenas productivas, el llamado nearshoring.

“En un escenario ordenado, no se descartan niveles apreciados del tipo de cambio, potencialmente de 17 pesos por dólar”, calculó.

El petróleo repuntó casi 3% y rompió con cuatro jornadas seguidas a la baja, tras la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear la salida de buques petroleros de Venezuela.

El oro, activo que se considera de refugio seguro, se elevó 1% y finalizó sobre 4 mil 344 dólares por onza troy, luego de establecer un máximo histórico de 4 mil 359 este lunes.

Las bolsas de valores en EU sufrieron pérdidas, encabezadas por el sector tecnológico, con Tesla y Nvidia como las más débiles.

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 1.1% para cerrar en 62 mil 528 puntos.