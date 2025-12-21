Más Información
Otro petrolero ha sido abordado por Estados Unidos cerca de Venezuela, según fuentes, mientras el presidente Donald Trump intensifica el bloqueo petrolero al gobierno de Nicolás Maduro, reportaron medios locales.
Bloomberg informó que el petrolero Bella 1, un buque con bandera panameña sancionado por Estados Unidos, se dirigía a Venezuela, según declaró una de las personas, que pidió no ser identificada. La interdicción se produce tras el abordaje del superpetrolero Centuries la madrugada del sábado y del Skipper el 10 de diciembre.
Estados Unidos “interceptó” un petrolero frente a las costas de Venezuela el sábado, el segundo golpe en una campaña de presión contra Caracas, informó el gobierno estadounidense.
Las fuerzas estadounidenses ya habían incautado la semana pasada un primer petrolero frente a las costas del país, una operación que fue denunciada como “piratería naval” por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela condena "robo y secuestro" de nuevo buque petrolero; acusa "desaparición forzada" de su tripulación
