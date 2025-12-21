Más Información

Club del agua: 31 políticos acaparan concesiones

Club del agua: 31 políticos acaparan concesiones

Tráiler impacta al Tren Interoceánico en Chiapas al intentar ganarle el paso; un chofer resulta lesionado

Tráiler impacta al Tren Interoceánico en Chiapas al intentar ganarle el paso; un chofer resulta lesionado

Paisanos regresan a México entre extorsiones

Paisanos regresan a México entre extorsiones

Rosario, sobreviviente de la guerrilla

Rosario, sobreviviente de la guerrilla

Motos por app, servicio entre el riesgo y la alta demanda

Motos por app, servicio entre el riesgo y la alta demanda

Pierden 81 mil usuarios rutas aéreas México-EU

Pierden 81 mil usuarios rutas aéreas México-EU

Sheinbaum inaugura nueva central eléctrica en Querétaro; "yo quiero mucho a CFE", dice

Sheinbaum inaugura nueva central eléctrica en Querétaro; "yo quiero mucho a CFE", dice

La Armada incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero; inician investigación

La Armada incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero; inician investigación

Cae "La Piruja", objetivo prioritario en Baja California; es integrante de alto rango del crimen organizado en Sinaloa

Cae "La Piruja", objetivo prioritario en Baja California; es integrante de alto rango del crimen organizado en Sinaloa

Condenan violencia digital contra artista tras ganar concurso del INE

Condenan violencia digital contra artista tras ganar concurso del INE

2025: De lo bueno, poco, por Lázaro Azar

2025: De lo bueno, poco, por Lázaro Azar

No hay esperanza que quepa en este cuadro, un cuento de Guillermo Arreola

No hay esperanza que quepa en este cuadro, un cuento de Guillermo Arreola

Otro petrolero ha sido abordado por Estados Unidos cerca de Venezuela, según fuentes, mientras el presidente intensifica el al gobierno de , reportaron medios locales.

Bloomberg informó que el petrolero Bella 1, un buque con bandera panameña sancionado por , se dirigía a Venezuela, según declaró una de las personas, que pidió no ser identificada. La interdicción se produce tras el abordaje del superpetrolero Centuries la madrugada del sábado y del Skipper el 10 de diciembre.

Lee también

Estados Unidos “interceptó” un petrolero frente a las costas de el sábado, el segundo golpe en una campaña de presión contra Caracas, informó el gobierno estadounidense.

Las fuerzas estadounidenses ya habían incautado la semana pasada un primer frente a las costas del país, una operación que fue denunciada como “piratería naval” por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

Pago doble para pensionados en enero quiénes lo reciben, fecha y monto exacto. Foto: iStock / carlosrojas20 / Edgar BJ / Banco del Bienestar

¿Qué pensionados recibirán pago doble en ENERO? Fecha y monto

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada