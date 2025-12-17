La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) aseguró que tras terminarse las consultas y audiencias públicas para evaluar al T-MEC se encontró que hay un “fuerte apoyo” a dicho tratado trilateral y a preservar el acceso a los mercados de México y Canadá.

En lo que fue el discurso del representante comercial de la Unión Americana, Jamieson Greer, ante los comités de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y de Finanzas del Senado, para plantearles la estrategia del gobierno estadounidense frente a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al sexto año de su vigencia, en julio de 2026.

Aseguró que “Al negociar con firmeza, la USTR se involucrará con México y Canadá para determinar qué deficiencias pueden abordarse de manera bilateral y cuáles requieren una resolución trilateral”.

Expuso que “la participación de la USTR con México ya ha demostrado la eficacia de un trabajo bilateral focalizado. Pero para abordar algunos temas, como las reglas de origen, los minerales críticos o la alineación en materia de seguridad económica, puede ser necesario un enfoque trilateral”.

A lo largo del texto que se dio a conocer, Greer explica que el T-MEC incluye un mecanismo novedoso de revisión conjunta al sexto año de vigencia para evitar quedar atado a reglas obsoletas y permitir ajustes periódicos al acuerdo.

Dijo que si bien los comentarios y testimonios de los sectores que participaron en las audiencias y consulta pública muestran un fuerte apoyo al T-MEC y a la preservación del acceso a mercados en Canadá y México, pero casi todos los actores piden mejoras.

Entre los puntos que pudieran mejorarse dijo que son: el comercio agropecuario, por ejemplo, el intercambio de lácteos en Canadá, productos de temporada de México, etiquetado de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias.

Así como reglas de origen en acero, minerales críticos y productos industriales, además de que dijo que se debe atender el tema de la seguridad económica y exceso de capacidad industrial de economías que no son de mercado, como China.

En la lista de los temas a revisar también está el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y temas ambientales como pesca ilegal, comercio digital, facilitación aduanera y cooperación regulatoria.

Greer consideró que el T-MEC ha tenido éxitos parciales, como el que da mayor certidumbre al comercio norteamericano, considerando que las exportaciones de Estados Unidos a Canadá y México crecieron 56 % desde 2020 a la fecha.

Lo que contribuyó a elevar salarios en México y a mejorar la resiliencia de cadenas frente a China. Sin embargo, expuso que aún no se han alcanzado plenamente los objetivos de fortalecer la manufactura estadounidense o crear empleos de calidad.

Entre los temas pendientes por mejorar dijo que está el déficit comercial de bienes de Estados Unidos con sus socios, problemas de cumplimiento laboral y ambiental en México, reformas energéticas mexicanas que afectan a inversionistas de Estados Unidos, políticas canadienses sobre servicios digitales, medios en línea y lácteos, así como falta de herramientas del T-MEC para enfrentar inversiones de economías no de mercado y sobrecapacidad industrial.

Dijo que hubo “cambios perjudiciales en el clima de negocios en México, demostrados de mejor manera por las recientes reformas constitucionales de México para renacionalizar su sector energético de formas que dañan a los inversionistas estadounidenses, y la negativa de México a compensar a la empresa estadounidense Vulcan Materials por el despojo de la mina de grava de la compañía”.

Añadió que por ello la Casa Blanca tomó algunas medidas como el imponer aranceles bajo la Sección 232 sobre automóviles y ha iniciado ejercicios bilaterales, en especial con México, para resolver “cuestiones específicas”.

