Grupo Financiero Banorte recibió la autorización para la adquisición de la totalidad de Rappicard, operación anunciada en abril pasado.

“La operación ha surtido todos sus efectos, al haberse cumplido todas las condiciones a las que ésta estaba sujeta, incluyendo la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (antes Comisión Federal de Competencia Económica)”, dijo la firma financiera en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Cabe recordar que el 15 de abril de este año, Banorte dio a conocer un acuerdo por 50 millones de dólares para hacerse del 44.28% de tarjetas del Futuro (TDF), razón social de Rappicard, por un monto de 50 millones de dólares.

En su momento, el grupo financiero detalló que Rappi conservará su participación accionaria en TDF hasta que se concretar la reestructuración corporativa de la compañía, que cerró 2024 con una base de 1.14 millones de tarjetahabientes.

Como parte del acuerdo, explicó en su momento, las partes firmarán un contrato de comercialización exclusivo con una vigencia de 15 años, el cual permitirá a Banorte y TDF ofrecer de forma exclusiva productos y servicios financieros a los usuarios de Rappi dentro de su plataforma digital.

Así, Banorte explicó este miércoles que la aprobación por parte de las autoridades mexicanas de la operación se alinea con su estrategia digital integral enfocada en apalancarse de su escala de negocio y tecnológica, a fin de incrementar la rentabilidad por medio de la venta cruzada, impulsada por la hiperpersonalización.

“Con la integración del negocio de TDF en Banorte, se seguirán ofreciendo una extensa gama de productos financieros innovadores a la amplia base de clientes y usuarios jóvenes de Rappi, muy familiarizados con la tecnología y que se desenvuelven con naturalidad en el mundo digital”, dijo.

