Más Información

Cae el “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017; fue detenido en operativo del Edomex

Cae el “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017; fue detenido en operativo del Edomex

Pemex estima reducir a 85,000 mdd la deuda financiera al cierre de 2025; Víctor Rodríguez destaca combate al huachicol

Pemex estima reducir a 85,000 mdd la deuda financiera al cierre de 2025; Víctor Rodríguez destaca combate al huachicol

Desde enero, 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EU, reporta SRE; uno falleció esta madrugada

Desde enero, 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EU, reporta SRE; uno falleció esta madrugada

Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

¡No eres tú es SPEI! Bancos anuncian retrasos en transferencias por mantenimiento; toma precauciones

¡No eres tú es SPEI! Bancos anuncian retrasos en transferencias por mantenimiento; toma precauciones

Caen en Sinaloa 18 presuntos integrantes de "Los Chapitos"; les aseguran armas y químicos

Caen en Sinaloa 18 presuntos integrantes de "Los Chapitos"; les aseguran armas y químicos

Cecilia Patrón, presidenta municipal de , presentó la playera, medalla y ruta del Marat’hon Mérida 2026, programado para el próximo 4 de enero que contará con más de 800 mil pesos en premios.

El evento, afirmó Patrón, busca fomentar la y fortalecer la unión comunitaria e impulsar la inclusión social, ya que, la modalidad del Maratón será "con causa".

Cada kilómetro recorrido por los deportistas se traducirá en apoyo directo a las asociaciones: Construyendo Sonrisas, Ëqure y El Refettorio Mérida.

Lee también

Además las personas con discapacidad serán acredoras de un descuento del 30% en la inscripción, presentando una constancia o certificado del DIF.

La competencia contará con cuatro distancias: maratón (42.195 km), medio maratón (21.097 km), carrera de 10 km y caminata de 3 km, con una duración máxima de 6 horas y 30 minutos.

Lee también

Patrón Laviada informó que el diseño de la playera y la medalla de esta edición está inspirado en el árbol de ceiba

“Queremos que todos disfruten de esta experiencia deportiva y se sientan orgullosos de ser parte de esta gran celebración”, enfatizó.

Por su parte, Jesús Pérez Ballote, director de Bienestar Humano, detalló que la hasta el momento se han inscrito 2 mil 410 participantes, y se espera alcanzar la meta de 5 mil corredores antes del cierre de registros el 30 de noviembre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]