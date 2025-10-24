Cecilia Patrón, presidenta municipal de Mérida, presentó la playera, medalla y ruta del Marat’hon Mérida Banorte 2026, programado para el próximo 4 de enero que contará con más de 800 mil pesos en premios.

El evento, afirmó Patrón, busca fomentar la competencia deportiva y fortalecer la unión comunitaria e impulsar la inclusión social, ya que, la modalidad del Maratón será "con causa".

Cada kilómetro recorrido por los deportistas se traducirá en apoyo directo a las asociaciones: Construyendo Sonrisas, Ëqure y El Refettorio Mérida.

Además las personas con discapacidad serán acredoras de un descuento del 30% en la inscripción, presentando una constancia o certificado del DIF.

La competencia contará con cuatro distancias: maratón (42.195 km), medio maratón (21.097 km), carrera de 10 km y caminata de 3 km, con una duración máxima de 6 horas y 30 minutos.

Patrón Laviada informó que el diseño de la playera y la medalla de esta edición está inspirado en el árbol de ceiba

“Queremos que todos disfruten de esta experiencia deportiva y se sientan orgullosos de ser parte de esta gran celebración”, enfatizó.

Por su parte, Jesús Pérez Ballote, director de Bienestar Humano, detalló que la hasta el momento se han inscrito 2 mil 410 participantes, y se espera alcanzar la meta de 5 mil corredores antes del cierre de registros el 30 de noviembre.

