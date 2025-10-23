Con más de 10 toneladas de ayuda humanitaria, los habitantes de Mérida, capital de Yucatán, pusieron su granito de arena en la labor que se realiza en pro de las familias veracruzanas que resultaron afectadas por las intensas lluvias y el desbordamiento del río Cazones.

La ayuda recolectada fue enviada en camiones al estado de Veracruz y la presidenta municipal meridana Cecilia Patrón Laviada (PAN) fue la encargada de dar el banderazo de salida a las unidades que transportan ropa, artículos de higiene personal, alimentos no perecederos, agua y alimentos para mascotas.

Los productos y artículos se enviarán a los poblados de Poza Rica, Álamo Temapache, Espinal, El Higo, Zontecomatlán, Papantla, Gutiérrez Zamora y Coyutla.

Dijo que también en el traslado participan Aliarse por Yucatán, ADO y Aliarse por Veracruz, como parte de la red Aliarse por México que impulsa la responsabilidad social empresarial para crear entornos más justos, solidarios y dignos para todos.

La alcaldesa expuso que “desde que iniciamos el nuevo estilo de gobernar Mérida, nos comprometimos a mejorar la vida de la gente y a priorizar su bienestar en todo momento. Gobernamos con sensibilidad, empatía y solidaridad, dirigiendo nuestras acciones a quienes más necesitan nuestra ayuda y en esta ocasión nos unimos en torno a nuestros compatriotas de Veracruz”.

Agradeció a la comunidad meridana por su solidaridad y colaboración; enfatizó que su respuesta demuestra que en Mérida la calidez es una cualidad que se vive y se comparte, además de fortalecer los lazos de unidad y apoyo.

“Entendemos el dolor que conlleva la pérdida a la que se han enfrentado quienes resultaron afectados, perdieron sus casas, e incluso perdieron a seres queridos y animalitos de compañía. A todas y todos, les extendemos un abrazo solidario, queremos que sepan que no están solas ni solos. Mérida está con ustedes”, aseveró.