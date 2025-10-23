Más Información

CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por EU de posible lavado de dinero, ya no operan: ABM

CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por EU de posible lavado de dinero, ya no operan: ABM

Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas

Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

VIDEO: Así huyeron los ladrones del Louvre tras robar joyas de la corona de Francia

VIDEO: Así huyeron los ladrones del Louvre tras robar joyas de la corona de Francia

Derrame de hidrocarburo en Río Pantepec fue por deslave tras fuertes lluvias, dice Sheinbaum; anuncia investigaciones

Derrame de hidrocarburo en Río Pantepec fue por deslave tras fuertes lluvias, dice Sheinbaum; anuncia investigaciones

Con más de 10 toneladas de ayuda humanitaria, los , capital de Yucatán, pusieron su granito de arena en la labor que se realiza en pro de las familias veracruzanas que resultaron afectadas por las intensas lluvias y el.

La ayuda recolectada fue enviada en camiones al estado de Veracruz y la presidenta municipal meridana Cecilia Patrón Laviada (PAN) fue la encargada de dar el banderazo de salida a las unidades que transportan ropa, artículos de higiene personal, alimentos no perecederos, agua y alimentos para mascotas.

Los productos y artículos se enviarán a los poblados de Poza Rica, Álamo Temapache, Espinal, El Higo, Zontecomatlán, Papantla, Gutiérrez Zamora y Coyutla.

Dijo que también en el traslado participan Aliarse por Yucatán, ADO y Aliarse por Veracruz, como parte de la red Aliarse por México que impulsa la responsabilidad social empresarial para crear entornos más justos, solidarios y dignos para todos.

Lee también

La alcaldesa expuso que “desde que iniciamos el nuevo estilo de gobernar Mérida, nos comprometimos a mejorar la vida de la gente y a priorizar su bienestar en todo momento. Gobernamos con sensibilidad, empatía y solidaridad, dirigiendo nuestras acciones a quienes más necesitan nuestra ayuda y en esta ocasión nos unimos en torno a nuestros compatriotas de Veracruz”.

Agradeció a la comunidad meridana por su solidaridad y colaboración; enfatizó que su respuesta demuestra que en Mérida la calidez es una cualidad que se vive y se comparte, además de fortalecer los lazos de unidad y apoyo.

“Entendemos el dolor que conlleva la pérdida a la que se han enfrentado quienes resultaron afectados, perdieron sus casas, e incluso perdieron a seres queridos y animalitos de compañía. A todas y todos, les extendemos un abrazo solidario, queremos que sepan que no están solas ni solos. Mérida está con ustedes”, aseveró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]