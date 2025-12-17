Analistas privados ajustaron nuevamente al alza sus expectativas para el peso y mantienen una visión de menor crecimiento económico hacia 2026, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Expectativas de Citi México.

En su última publicación del año, en el frente cambiario, el consenso prevé un peso más fuerte. La proyección para el tipo de cambio al cierre de 2025 se redujo a 18.37 pesos por dólar, desde 18.51 en la encuesta anterior.

Para el cierre de 2026, la mediana de las expectativas también bajó, a 19 pesos por dólar, desde 19.20, lo que refuerza la percepción de una moneda con mayor fortaleza relativa en el mediano plazo.

Lee también Precio del dólar: tipo de cambio se mantiene por debajo de los 18 pesos hoy miércoles

En cuanto al crecimiento económico, la estimación para 2026 mostró un ligero ajuste a la baja, mientras que el consenso mantuvo su expectativa de cierre de año. Así la mediana de crecimiento del PIB de México para 2026 se ubicó en 1.2%, frente al 1.3% de la encuesta pasada.

En tanto, para 2025, la previsión se mantuvo sin cambios en 0.4%, con estimaciones que van de 0.1% a 1.1 por ciento.

La encuesta también confirma estabilidad en las expectativas de política monetaria. Los 33 participantes consultados anticipan de manera unánime que Banco de México recortará la tasa de referencia en 25 puntos base en su reunión de mañana. Con ello, la mediana de la tasa de política monetaria para el cierre de 2025 se mantiene en 7%, mientras que para el cierre de 2026 permanece en 6.50%, con un rango de estimaciones entre 6% y 7 por ciento.

En materia de inflación, para la primera quincena de diciembre el consenso estima una inflación general de 0.30% y una subyacente de 0.37%. Para el mes completo, los analistas prevén una inflación general de 0.50% mensual, equivalente a 3.92% anual, por encima del 3.80% anual registrado en noviembre. La inflación subyacente se estima en 0.47% mensual, o 4.39% anual.

Lee también Precio del dólar: tipo de cambio se mantiene por debajo de los 18 pesos hoy miércoles

Las expectativas de inflación de cierre mostraron ajustes al alza para 2025. La mediana de la inflación general subió a 3.90%, desde 3.79%, mientras que la subyacente aumentó a 4.40%, desde 4.23%.

Para 2026, la inflación general esperada bajó marginalmente a 3.90%, desde 3.95%, y la subyacente se elevó a 4%, desde 3.89%. La expectativa de inflación promedio anual para el periodo 2027–2031 se mantuvo en 3.7 por ciento.

De acuerdo con Citi, su primera encuesta de expectativas de 2026 se publicará el próximo 6 de enero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa