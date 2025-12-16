Más Información

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

César Duarte “licuó” 73.9 mdp en su gestión, detalla la FGR

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

La amanece este martes 16 de diciembre, con una tendencia a la apreciación frente al , alcanzado niveles récord este 2025, de acuerdo con Bloomberg.

En el mercado spot el cotiza en 17.93 pesos mexicanos, su menor nivel del año. La moneda mexicana ha registrado una apreciación diaria de 0.28% y en lo que va del año se ha fortalecido 13.81%.

La mañana de este martes, el desempeño cambiario se da en paralelo con un retroceso de 0.27% del Índice Dólar que mide el valor de la moneda estadounidense frente a otras divisas.

El billete verde extiende sus pérdidas tras la publicación de los datos de desempleo en Estados Unidos. La creación de empleo en el país se mantuvo lento en el penúltimo mes del año, aumentando la tasa de desempleo.

Para este día, el Banco de México (Banxico) estableció el tipo de cambio en 17.99 pesos por dólar, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En los principales bancos de México, el precio del dólar se cotiza en un promedio de 18.48. Este es el precio de venta en algunas de las instituciones bancarias:

  • Banamex: 18.48 por dólar
  • BBVA México: 18.50 por dólar
  • Banorte: 18.35 por dólar
  • Banco Azteca: 18.60 por dólar

