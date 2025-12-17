La medida adoptada por las autoridades estadounidenses en contra de las estructuras financieras de organizaciones criminales como el Cártel de Santa Rosa de Lima, complementa las acciones ya implementadas en México, aseguró la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En un comunicado a propósito de la acción anunciada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), aseguró que ese refuerzo internacional contribuye a cerrar espacios para la evasión de controles financieros.

También para impedir el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas, así como para la posible transferencia de recursos ilícitos entre jurisdicciones.

De igual forma, fortalece los esfuerzos conjuntos para reducir la capacidad operativa, logística y de liderazgo de la organización criminal, afirmó.

Del cártel mencionado advirtió lleva a cabo actividades ilícitas que han generado afectaciones relevantes a la seguridad pública y a sectores estratégicos.

La unidad antilavado de México sostuvo que mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco legal vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Ello con el objetivo de identificar riesgos, prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y contribuir al debilitamiento financiero de las organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y el sistema financiero.

Además, para ampliar las restricciones financieras a nivel internacional y limitar el acceso de la organización y de sus integrantes a recursos, activos y operaciones dentro del sistema financiero global, particularmente en contextos de carácter transfronterizo.

