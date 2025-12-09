Con el fin de avanzar en el proceso de profesionalización de la Guardia Nacional (GN) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) inició la capacitación del personal.

En un comunicado, la dependencia dio a conocer que se trató de un Taller de Especificaciones Técnicas para la Implementación del Diplomado en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Con ello se dotará al personal de competencias que fortalecerán sus capacidades para detectar esquemas ilícitos, apoyar investigaciones y contribuir a la protección del sistema financiero mexicano, manifestó.

Lee también FinCEN multa con 3.5 mdd a plataforma de criptomonedas Paxful; facilitó más de 500 mdd en actividades sospechosas

También se reforzó el conocimiento de elementos de la GN sobre el marco jurídico aplicable, mecanismos de análisis, responsabilidades operativas y herramientas estratégicas para la identificación, mitigación y reporte de riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, aseguró que con la colaboración interinstitucional, se logró una visión integral sobre los retos actuales en materia de seguridad y reforzar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia antilavado y financiamiento al terrorismo cuyos estándares mundiales sirven para fortalecer las capacidades de las autoridades competentes.

La UIF fortalece capacidades de la Guardia Nacional mediante taller especializado en prevención de lavado de dinero.https://t.co/NTDvZigjPL#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/xWH4zPmT6m — Hacienda (@Hacienda_Mexico) December 10, 2025

Hacienda destacó que ese esfuerzo contribuye a consolidar un enfoque coordinado entre inteligencia, supervisión financiera, procuración de justicia y organismos especializados.

Asimismo, reafirma el compromiso de la UIF con la construcción de un modelo de capacitación continua que responda a estándares internacionales y consolide la cooperación entre instituciones de seguridad y justicia.

Lee también Fed inicia su última reunión del año con dudas sobre un nuevo recorte; preocupa inflación e incertidumbre económica

La capacitación se realizó en las instalaciones de la GN y fue impartido por especialistas de la propia UIF, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales (CANDESTI) y otras direcciones técnicas.

Impartieron módulos fundamentales sobre el régimen nacional e internacional de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, tipologías financieras, criptoactivos, obligaciones de actividades vulnerables y el papel institucional de la inteligencia financiera en la seguridad pública del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm