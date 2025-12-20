Más Información

Sheinbaum inaugura nueva central eléctrica en Querétaro; "yo quiero mucho a CFE", dice

Sheinbaum inaugura nueva central eléctrica en Querétaro; "yo quiero mucho a CFE", dice

Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela; ejército apoya con helicópteros

Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela; ejército apoya con helicópteros

Profeco presenta 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras; es por vender litros incompletos

Profeco presenta 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras; es por vender litros incompletos

Cae "La Piruja", objetivo prioritario en Baja California; es integrante de alto rango del crimen organizado en Sinaloa

Cae "La Piruja", objetivo prioritario en Baja California; es integrante de alto rango del crimen organizado en Sinaloa

FOTOS: Ellos son "Killer" y "Zory", dos de los perros policías que cuidan los conciertos de Bad Bunny en CDMX

FOTOS: Ellos son "Killer" y "Zory", dos de los perros policías que cuidan los conciertos de Bad Bunny en CDMX

La Armada incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero; inician investigación

La Armada incauta cerca de 30 kilos de cocaína en Acapulco, Guerrero; inician investigación

¡No te lo puedes perder! Este sábado es el último Paseo Nocturno del año “Muévete en Bici”; tendrá temática decembrina

¡No te lo puedes perder! Este sábado es el último Paseo Nocturno del año “Muévete en Bici”; tendrá temática decembrina

Sheinbaum entrega becas Benito Juárez en Querétaro; pide que estudiantes se comprometan con la patria

Sheinbaum entrega becas Benito Juárez en Querétaro; pide que estudiantes se comprometan con la patria

AFAC investiga incidente con vuelo de Magnicharters en el AICM; toman declaración a la tripulación

AFAC investiga incidente con vuelo de Magnicharters en el AICM; toman declaración a la tripulación

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

Defensa envía 180 elementos de fuerzas especiales a Sinaloa

Defensa envía 180 elementos de fuerzas especiales a Sinaloa

Llega a 160 el número de cuerpos identificados del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; suman 109 denuncias por fraude

Llega a 160 el número de cuerpos identificados del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; suman 109 denuncias por fraude

condenó el sábado el "robo y secuestro" de un segundo buque cargado con de ese país y denunció la "desaparición forzada" de su tripulación, indicó un comunicado del gobierno.

"Estos actos no quedarán impunes", reza el texto. "Los responsables de estos graves hechos responderán ante la y la historia por su criminal proceder", afirma el comunicado publicado en redes sociales por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

Pago doble para pensionados en enero quiénes lo reciben, fecha y monto exacto. Foto: iStock / carlosrojas20 / Edgar BJ / Banco del Bienestar

¿Qué pensionados recibirán pago doble en ENERO? Fecha y monto

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada