Más Información
Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela; ejército apoya con helicópteros
Cae "La Piruja", objetivo prioritario en Baja California; es integrante de alto rango del crimen organizado en Sinaloa
FOTOS: Ellos son "Killer" y "Zory", dos de los perros policías que cuidan los conciertos de Bad Bunny en CDMX
¡No te lo puedes perder! Este sábado es el último Paseo Nocturno del año “Muévete en Bici”; tendrá temática decembrina
Sheinbaum entrega becas Benito Juárez en Querétaro; pide que estudiantes se comprometan con la patria
Venezuela condenó el sábado el "robo y secuestro" de un segundo buque cargado con petróleo de ese país y denunció la "desaparición forzada" de su tripulación, indicó un comunicado del gobierno.
"Estos actos no quedarán impunes", reza el texto. "Los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y la historia por su criminal proceder", afirma el comunicado publicado en redes sociales por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
Al menos 16 archivos han desaparecido de la página web del caso Epstein, incluida una foto en la que sale Trump
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]