Venezuela condenó el sábado el "robo y secuestro" de un segundo buque cargado con petróleo de ese país y denunció la "desaparición forzada" de su tripulación, indicó un comunicado del gobierno.

"Estos actos no quedarán impunes", reza el texto. "Los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y la historia por su criminal proceder", afirma el comunicado publicado en redes sociales por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro