Guardia Costera de EU incauta otro buque frente a costa de Venezuela, reportan; ejército apoya con helicópteros

Departamento de Justicia de EU publica más archivos del caso Epstein; "tengo una chica para él", se lee en un mensaje

AFAC investiga incidente con vuelo de Magnicharters en el AICM; toman declaración a la tripulación

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

IMSS quiere meter gol en Mundial con Oaxtepec y alojar equipos

Acusan a Citlalli Hernández de llamar a boicotear Totalplay de Salinas Pliego; "hablé de activismo frente a injusticias", revira

VIDEO: Reportan que piloto "secuestró" avión en el AICM para exigir que le pagaran; autoridades inician investigación

Buscan que no se use IA como pruebas en juicios

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

Cae en Azcapotzalco "El Basi", presunto integrante de Los Malportados; cuenta con dos ingresos al penal por robo

CDMX tendrá 15 verbenas navideñas con nacimientos monumentales, juegos de luces, música y más

La Guardia Costera de Estados Unidos está incautando un buque sancionado frente a las costas de , reportaron medios estadounidenses. NBC News indicó que la operación está en curso, según dos fuentes.

El ejército estadounidense apoya con helicópteros que transportan personal de la Guardia Costera y observan la situación, añadió uno de los funcionarios.

ABC News, que cita a tres funcionarios de Estados Unidos, indica que no hay más detalles sobre la embarcación ni el lugar exacto en el que la Guardia Costera la está interceptando.

La semana pasada, Estados Unidos interceptó un gran , conocido como Skipper, frente a las costas venezolanas.

Luego, la administración Trump sancionó seis barcos más que se cree transportaban . El ejército estadounidense ha atacado presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que han dejado más de 100 muertos.

Por ahora, Trump no se ha pronunciado sobre esta operación.

El mandatario ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre Venezuela, y recientemente ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

Además, el republicano afirmó el pasado miércoles que el país caribeño les quitó los derechos petroleros a las empresas de EU.

"Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente", declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

