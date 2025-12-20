El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado durante una cumbre de presidentes del Mercosur que una guerra en Venezuela provocaría "una catástrofe humanitaria".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva adelante una campaña de ataques contra embarcaciones de supuestos traficantes de drogas en aguas cercanas a Venezuela y el viernes no descartó una guerra con el país caribeño.

"El continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional (...) Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria", dijo Lula durante el encuentro de jefes de Estado del bloque sudamericano en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

Los ataques de Estados Unidos en el Caribe dejaron hasta el momento al menos 104 muertos.

Trump, preguntado el viernes en una entrevista telefónica con la emisora NBC News si descartaba una guerra, contestó: "No lo descarto".

"Los límites del derecho internacional están siendo probados", dijo el sábado Lula.

El mandatario brasileño se ofreció esta semana a mediar en la crisis entre Washington y Caracas para hallar una salida diplomática y evitar un conflicto armado.

