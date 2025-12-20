Más Información

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

IMSS quiere meter gol en Mundial con Oaxtepec y alojar equipos

Exigen a Salinas pagar 51 mil mdp; sí, detallen deuda responde

Acusan a Citlalli Hernández de llamar a boicotear Totalplay de Salinas Pliego; "hablé de activismo frente a injusticias", revira

VIDEO: Reportan que piloto "secuestró" avión en el AICM para exigir que le pagaran; autoridades inician investigación

Buscan que no se use IA como pruebas en juicios

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

Marco Rubio destaca labor de seguridad de México; "están haciendo más que nunca en su historia", afirma

Niegan amparo a Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"; sigue preso en el Altiplano

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

En operativo, cae secuestrador "El Chuleta" en Morelos; detienen a otros 38 generadores de violencia

Aumenta CDMX recursos para programas sociales en 2026

El presidente de Brasil, , afirmó este sábado durante una cumbre de presidentes del Mercosur que una guerra en provocaría "una catástrofe humanitaria".

El presidente de Estados Unidos, , lleva adelante una campaña de ataques contra embarcaciones de supuestos traficantes de drogas en aguas cercanas a Venezuela y el viernes no descartó una guerra con el país caribeño.

"El continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional (...) Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria", dijo Lula durante el encuentro de jefes de Estado del bloque sudamericano en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

Los ataques de Estados Unidos en el Caribe dejaron hasta el momento al menos 104 muertos.

Trump, preguntado el viernes en una entrevista telefónica con la emisora NBC News si descartaba una guerra, contestó: "No lo descarto".

"Los límites del derecho internacional están siendo probados", dijo el sábado Lula.

El mandatario brasileño se ofreció esta semana a mediar en la crisis entre Washington y Caracas para hallar una salida diplomática y evitar un conflicto armado.

