Más Información

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

Acusan a Raúl Rocha de contrabandear arsenal

IMSS quiere meter gol en Mundial con Oaxtepec y alojar equipos

IMSS quiere meter gol en Mundial con Oaxtepec y alojar equipos

Acusan a Citlalli Hernández de llamar a boicotear Totalplay de Salinas Pliego; "hablé de activismo frente a injusticias", revira

Acusan a Citlalli Hernández de llamar a boicotear Totalplay de Salinas Pliego; "hablé de activismo frente a injusticias", revira

VIDEO: Reportan que piloto "secuestró" avión en el AICM para exigir que le pagaran; autoridades inician investigación

VIDEO: Reportan que piloto "secuestró" avión en el AICM para exigir que le pagaran; autoridades inician investigación

Archivos Epstein, entre caras famosas y páginas censuradas; conclusiones de la publicación inicial de los documentos

Archivos Epstein, entre caras famosas y páginas censuradas; conclusiones de la publicación inicial de los documentos

Buscan que no se use IA como pruebas en juicios

Buscan que no se use IA como pruebas en juicios

Exigen a Salinas pagar 51 mil mdp; sí, detallen deuda responde

Exigen a Salinas pagar 51 mil mdp; sí, detallen deuda responde

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

Niegan amparo a Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"; sigue preso en el Altiplano

Niegan amparo a Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"; sigue preso en el Altiplano

Desfile dominical por el Día del Policía; conoce la ruta y las alternativas viales

Desfile dominical por el Día del Policía; conoce la ruta y las alternativas viales

Grupo presuntamente ligado al CJNG se adjudica ataque con explosivos a patrulla de la Policía de Zacatecas

Grupo presuntamente ligado al CJNG se adjudica ataque con explosivos a patrulla de la Policía de Zacatecas

El presidente argentino, , instó a sus socios del Mercosur a secundar la presión militar que Estados Unidos ejerce contra y a condenar al gobierno de Nicolás Maduro.

"La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario", dijo Milei en un discurso en la Cumbre del Mercosur.

Con estas declaraciones, Milei reiteró su apoyo al gran despliegue naval realizado desde septiembre pasado por Estados Unidos en aguas del Caribe y al anuncio realizado por Washington de que bloqueará la exportación de petróleo venezolano.

Lee también

Según un comunicado de la Presidencia argentina, en su discurso en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, Milei recordó que Venezuela está suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, y acusó al gobierno de Maduro de ser el responsable por "la crisis política, humanitaria y social devastadora" que vive el país caribeño.

Nicolas Maduro. Foto: AP
Nicolas Maduro. Foto: AP

"La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo", comentó Milei.

El gobernante argentino reiteró la exigencia de la liberación de "todos los presos políticos" venezolanos y también, la del gendarme argentino Nahuel Gallo, que fue detenido "ilegalmente" hace un año al entrar en Venezuela en un viaje personal.

Lee también

Asimismo, Milei saludó "el reconocimiento internacional al coraje" de la líder opositora venezolana María Corina Machado, con la concesión del premio Nobel de la Paz 2025, y reiteró su llamado "a que se respete la voluntad del pueblo venezolano".

El discurso de Milei se opone frontalmente a la visión de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la cumbre, que afirmó este sábado que una posible intervención militar en Venezuela sería una catástrofe y crearía un grave precedente para toda Sudamérica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pago doble para pensionados en enero quiénes lo reciben, fecha y monto exacto. Foto: iStock / carlosrojas20 / Edgar BJ / Banco del Bienestar

¿Qué pensionados recibirán pago doble en ENERO? Fecha y monto

Pensión IMSS 2026 ¿Cuándo depositan el primer pago a adultos mayores Calendario con fechas exactas y monto. Foto: Especial

Pensión IMSS 2026: este es el calendario de pagos para adultos mayores y el monto que recibirán

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada