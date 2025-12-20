Archivos Epstein, entre caras famosas y páginas censuradas; conclusiones de la publicación inicial de los documentos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes miles de archivos relacionados con Jeffrey Epstein, una divulgación largamente esperada por su potencial para revelar nuevos detalles sobre el fallecido delincuente sexual y sus conexiones con personas poderosas.

Pero después de la publicación, quedó claro que no cumpliría con esas expectativas. La publicación parcial enfureció a los demócratas, quienes acusaron a la administración Trump de intentar ocultar información. El Departamento de Justicia afirmó que seguiría publicando documentos en las próximas semanas.

La filtración de archivos, dominada por fotografías, pero que también incluye registros de llamadas, registros judiciales y otros documentos, muchos de ellos con tachaduras, se produce después de que políticos y el público lanzaran una campaña masiva por la transparencia sobre las investigaciones del gobierno sobre el rico financiero.

Lee también Desde Bill Gates hasta Noam Chomsky: los personajes que han aparecido en los archivos Epstein

Desde Bill Gates hasta Noam Chomsky: los personajes que han aparecido en los archivos Epstein. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

El presidente Donald Trump, quien fue amigo de Epstein durante años antes de su desacuerdo, intentó durante meses mantener los registros confidenciales. Aunque no ha sido acusado de irregularidades en relación con Epstein, ha argumentado que no hay nada que ver en los archivos y que el público debería centrarse en otros asuntos.

El 19 de noviembre, cediendo a la presión política de sus correligionarios republicanos, firmó un proyecto de ley que exige la divulgación de la mayoría de los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein en un plazo de 30 días. La Casa Blanca afirmó que la publicación de los archivos el viernes demuestra que la administración es la "más transparente de la historia".

A continuación se presentan algunas conclusiones sobre la publicación inicial de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia:

Lee también Clinton, Jagger y Michael Jackson aparecen en archivos de Epstein; pesquisa no es sobre el exmandatario, dice vocero

Incluye miles de fotos, pero muchos menos archivos de lo esperado

La ley firmada por Trump el mes pasado establece el viernes como fecha límite para que el Departamento de Justicia publique la mayoría de sus archivos sobre Epstein.

Antes de la publicación, el fiscal general adjunto Todd Blanche le dijo a Fox News que esperaba que se publicaran varios cientos de miles de archivos el viernes, junto con varios cientos de miles más que vendrían más tarde.

AFP:HANDOUT

Sin embargo, la cantidad de archivos que finalmente llegaron al sitio web del Departamento de Justicia parecía ser sólo una pequeña parte del total esperado. Blanche reconoció en una carta al Congreso que la producción de archivos estaba incompleta. El departamento afirmó que esperaba completar la producción de los documentos de Epstein para finales de año.

Entre los documentos hechos públicos se encuentran alrededor de 4 mil archivos, en su mayoría fotografías, bajo un subconjunto que el Departamento de Justicia describió como "Divulgaciones del Departamento de Justicia". La gran mayoría de las fotografías fueron tomadas por el FBI durante registros de las casas de Epstein en la ciudad de Nueva York y las Islas Vírgenes estadounidenses.

También se incluyeron imágenes de sobres, carpetas y cajas con material de investigación de diversas pesquisas relacionadas con Epstein. Muchos registros están censurados y no se autoriza la divulgación de ningún documento que contenga información personal identificable de una víctima, incluyendo material que muestre abusos sexuales y físicos.

El Departamento de Justicia publicó varios otros archivos el viernes, incluyendo registros judiciales, registros públicos y divulgaciones a comités de la Cámara de Representantes. Al menos parte de ese material ya ha circulado en el dominio público tras años de acciones judiciales e investigaciones.

Lee también Departamento de Justicia de EU activa portal con documentos del caso Epstein; libera registros judiciales y fotografías

Varias fotografías muestran al expresidente Bill Clinton

Muchas de las fotos más comentadas de los archivos muestran al expresidente demócrata Bill Clinton. Clinton ha reconocido que viajó en el jet privado de Epstein, pero afirmó, a través de un portavoz, que desconocía los delitos del difunto financiero.

Algunas fotos muestran a Clinton en un avión privado, incluyendo una con una mujer sentada a su lado, rodeándolo con el brazo. Su rostro está omitido de la foto.

Otra foto lo muestra en una piscina con la socialité británica Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por atraer a jóvenes a Epstein para que este pudiera abusar de ellas, y con otra persona cuyo rostro está censurado. Otra foto lo muestra con la fallecida estrella del pop Michael Jackson, la cantante Diana Ross y una mujer cuyo rostro está censurado.

Y otra muestra a Clinton en un jacuzzi con una mujer cuyo rostro está censurado. El Departamento de Justicia no explicó cómo se relacionaban esas fotos con la investigación criminal.

Sin embargo, altos funcionarios de la Casa Blanca rápidamente llamaron la atención sobre ellos en X.

Fotografías del archivo Jeffrey Epstein muestran a Jeffrey Epstein con el presidente Bill Clinton y el cantautor estadounidense Michael Jackson (19/12/2025). Foto: X (@sentdefender)

Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, escribió: “¡Dios mío!” y agregó un emoji de cara sorprendida en respuesta a la foto de Clinton en el jacuzzi.

Ángel Ureña, subjefe de gabinete de Clinton, dijo en una publicación en X que “no se trata de Bill Clinton” y acusó a la Casa Blanca de tratar de proteger a otros.

“Hay dos tipos de personas aquí”, escribió. “El primer grupo no sabía nada y cortó el contacto con Epstein antes de que sus crímenes salieran a la luz. El segundo grupo continuó su relación con él después. Estamos en el primero”.

Clinton nunca ha sido acusada de ninguna irregularidad en relación con Epstein, y la mera inclusión del nombre o imágenes de alguien en los archivos de la investigación no implica lo contrario.

Lee también Demócratas publican nuevas fotos de Epstein con Bannon, Chomsky y Woody Allen; presionan a Trump para revelar documentos

No hay nuevas revelaciones sobre Trump ni otros

Para algunos que exploraron los registros publicados el viernes, las partes más interesantes fueron qué figuras de alto perfil aparecieron escasamente, o no aparecieron en absoluto.

Por ejemplo, Trump apenas se menciona en los archivos, y las pocas fotos que lo muestran parecen haber sido de dominio público durante décadas. El presidente no mencionó la publicación inicial de los registros durante un mitin el viernes por la noche en Carolina del Norte.

El comunicado incluye al menos una foto del ex príncipe Andrés, quien aparece con esmoquin recostado sobre el regazo de varias mujeres, aparentemente sentadas y vestidas de etiqueta. Una de las acusadoras de Epstein, Virginia Giuffre, acusó a Epstein de organizar encuentros sexuales con hombres, incluido el príncipe.

Marina Lacerda, una de las mujeres que dice haber sobrevivido a la agresión sexual por parte de Epstein, que comenzó cuando tenía 14 años, dijo el viernes que quería ver una mayor transparencia del Departamento de Justicia y expresó su frustración por las redacciones y la publicación incompleta.

"Simplemente publiquen los archivos", dijo. "Y dejen de ocultar nombres innecesarios".

Fotografías del archivo Jeffrey Epstein muestran a Jeffrey Epstein con el presidente Bill Clinton. (19/12/2025). Foto: X (@sentdefender)

La liberación parcial molesta a algunos legisladores

Varios legisladores criticaron a la administración Trump por no producir todos los documentos requeridos por la ley.

Los representantes Ro Khanna, demócrata por California, y Thomas Massie, republicano por Kentucky, presentaron lo que se conoce como una petición de descargo, que finalmente condujo a la votación del Congreso que obligó a la publicación de los archivos de Epstein. El viernes, ambos usaron redes sociales para criticar la publicación parcial.

Massie escribió que "incumple flagrantemente tanto con el espíritu como con la letra de la ley". Khanna calificó el lanzamiento hasta el momento de "decepcionante".

"Vamos a presionar para obtener los documentos reales", dijo.

El senador Jeff Merkley, demócrata por Oregón, afirmó que, al incumplir la fecha límite, el gobierno estaba negando justicia a las víctimas de Epstein. Añadió que estaba "explorando todas las vías y herramientas legales para lograr justicia para las víctimas y transparencia para el pueblo estadounidense".

Lee también Donald Trump tiene "personalidad de alcohólico", afirma jefa de gabinete de la Casa Blanca

Si los legisladores demócratas así lo deciden, podrían recurrir a los tribunales para obligar al Departamento de Justicia a cumplir con la ley, pero es casi seguro que sería un proceso largo que se desarrollaría mientras el departamento publica más archivos.

Por otra parte, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha emitido una citación para obtener los archivos de Epstein. Esto podría brindar al Congreso otra vía para forzar la divulgación de más información al comité, pero requeriría que los republicanos se unieran a ellos en un proceso por desacato al Congreso contra una administración republicana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc