Más Información

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

Corte Interamericana responsabiliza a México por feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade; su madre ha luchado desde 2001

Corte Interamericana responsabiliza a México por feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade; su madre ha luchado desde 2001

Julio Menchaca pide al Congreso de Hidalgo revisar Constitucionalidad de propuesta sobre candidaturas exclusivas de mujeres a la gubernatura

Julio Menchaca pide al Congreso de Hidalgo revisar Constitucionalidad de propuesta sobre candidaturas exclusivas de mujeres a la gubernatura

Clinton, Jagger y Michael Jackson aparecen en archivos de Epstein; se busca que imágenes den luz al caso

Clinton, Jagger y Michael Jackson aparecen en archivos de Epstein; se busca que imágenes den luz al caso

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

Mundial 2026 genera riesgo de fraudes y reventa, alerta Concanaco; sugiere desconfiar de enlaces y ofertas en redes sociales

Mundial 2026 genera riesgo de fraudes y reventa, alerta Concanaco; sugiere desconfiar de enlaces y ofertas en redes sociales

Marco Rubio destaca labor de seguridad de México; "están haciendo más que nunca en su historia", afirma

Marco Rubio destaca labor de seguridad de México; "están haciendo más que nunca en su historia", afirma

Inegi oficializa creación de nueva instancia para medir la pobreza, tras desaparición del Coneval; crea una Dirección General

Inegi oficializa creación de nueva instancia para medir la pobreza, tras desaparición del Coneval; crea una Dirección General

Juez frena revocación de testigo protegido a Raúl Rocha; da medida cautelar a dueño de Miss Universo

Juez frena revocación de testigo protegido a Raúl Rocha; da medida cautelar a dueño de Miss Universo

Suben acciones de Volaris tras anuncio de alianza con Viva Aerobús; "despegan" 17% en la BMV

Suben acciones de Volaris tras anuncio de alianza con Viva Aerobús; "despegan" 17% en la BMV

Sin garras y con lesiones Profepa rescata a león amarrado a un árbol en Nayarit; inician investigación

Sin garras y con lesiones Profepa rescata a león amarrado a un árbol en Nayarit; inician investigación

Recapturan en Jalisco a "Delta 1", operador de alto rango del CJNG; llevaba su proceso penal en prisión domiciliaria

Recapturan en Jalisco a "Delta 1", operador de alto rango del CJNG; llevaba su proceso penal en prisión domiciliaria

El de Estados Unidos comenzó el viernes a publicar los esperados registros de la investigación sobre el explosivo caso del delincuente sexual , fallecido en prisión.

Los archivos publicados hoy incluyen una foto del en un jacuzzi junto a alguien cuyo rostro ha sido censurado.

No está claro cuándo ni dónde se tomó esta foto, ni quién era la otra persona. No hay indicios de su sexo ni edad. El expresidente ha negado previamente cualquier irregularidad.

Lee también

Jeffrey Epstein y el cantautor estadounidense Michael Jackson (19/12/2025). Foto: X (@sentdefender)
Jeffrey Epstein y el cantautor estadounidense Michael Jackson (19/12/2025). Foto: X (@sentdefender)

Otra foto muestra a la fallecida estrella del pop Michael Jackson y a Epstein de pie frente a una obra de arte. Jackson lleva gafas de sol y chaqueta de traje, mientras que Eptsein lleva una sudadera con capucha y cremallera, con las manos en los bolsillos. Se desconoce el contexto o la fecha de la foto.

Otra muestra a Clinton junto al ícono de los Rolling Stones, Mick Jagger. Entre ambos se encuentra una mujer cuyo rostro ha sido censurado. Se desconocen el contexto y la fecha de la foto.

Se espera que los archivos arrojen luz sobre las potenciales conexiones del desacreditado financiero con ejecutivos de alto perfil, celebridades y políticos, incluido el presidente Donald Trump.

Lee también

Fotografías del archivo Jeffrey Epstein muestran a Jeffrey Epstein con el presidente Bill Clinton y el cantautor estadounidense Michael Jackson (19/12/2025). Foto: X (@sentdefender)
Fotografías del archivo Jeffrey Epstein muestran a Jeffrey Epstein con el presidente Bill Clinton y el cantautor estadounidense Michael Jackson (19/12/2025). Foto: X (@sentdefender)

"No hay cargos nuevos y se está investigando": Todd Blanche

El fiscal federal adjunto, Todd Blanche, advirtió antes de la publicación que los documentos estarán parcialmente censurados para proteger a las víctimas, y que no se esperan nuevas acusaciones en este caso que sacude a Estados Unidos desde hace meses.

"Por el momento no hay cargos nuevos, pero estamos investigando", declaró Blanche durante una entrevista con la cadena Fox.

Epstein, un financista vinculado a las élites neoyorquinas y condenado en 2008 por prostitución de menores, fue hallado ahorcado en prisión en 2019 antes de que comenzara otro juicio por delitos sexuales. Su muerte alimentó innumerables teorías de la conspiración según las cuales habría sido asesinado para encubrir a destacadas personalidades.

Lee también

Trump, que en el pasado fue amigo de Epstein, intentó durante meses evitar la publicación de los archivos en poder del Departamento de Justicia, a pesar de haber hecho campaña en 2024 con la promesa de total transparencia sobre el tema.

Finalmente cedió a la presión del Congreso, incluida la de su Partido Republicano, y el 19 de noviembre promulgó una ley que obliga a publicar los materiales en 30 días, un plazo que finalizaba a la medianoche de este viernes.

Los documentos vendrán "en todos los formatos, fotografías y otros materiales asociados con todas las investigaciones sobre Epstein", dijo Blanche.

"Espero varios cientos de miles más en las próximas semanas", añadió.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS 2026 ¿Cuándo depositan el primer pago a adultos mayores Calendario con fechas exactas y monto. Foto: Especial

Pensión IMSS 2026: este es el calendario de pagos para adultos mayores y el monto que recibirán

¿Mexicanos necesitan visa? iStock / 8213erika

¿Puedes entrar a Estados Unidos sin visa? Conoce las excepciones para mexicanos

Beca Rita Cetina Primaria 2026 Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina Primaria 2026: Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada

CBP/ iStock/ PeopleImages

Errores más comunes por los que pueden negarte la entrada a Estados Unidos