Clinton, Jagger y Michael Jackson aparecen en archivos de Epstein; se busca que imágenes den luz al caso

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó el viernes a publicar los esperados registros de la investigación sobre el explosivo caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en prisión.

Los archivos publicados hoy incluyen una foto del expresidente Clinton en un jacuzzi junto a alguien cuyo rostro ha sido censurado.

No está claro cuándo ni dónde se tomó esta foto, ni quién era la otra persona. No hay indicios de su sexo ni edad. El expresidente ha negado previamente cualquier irregularidad.

Jeffrey Epstein y el cantautor estadounidense Michael Jackson (19/12/2025). Foto: X (@sentdefender)

Otra foto muestra a la fallecida estrella del pop Michael Jackson y a Epstein de pie frente a una obra de arte. Jackson lleva gafas de sol y chaqueta de traje, mientras que Eptsein lleva una sudadera con capucha y cremallera, con las manos en los bolsillos. Se desconoce el contexto o la fecha de la foto.

Otra muestra a Clinton junto al ícono de los Rolling Stones, Mick Jagger. Entre ambos se encuentra una mujer cuyo rostro ha sido censurado. Se desconocen el contexto y la fecha de la foto.

Se espera que los archivos arrojen luz sobre las potenciales conexiones del desacreditado financiero con ejecutivos de alto perfil, celebridades y políticos, incluido el presidente Donald Trump.

Fotografías del archivo Jeffrey Epstein muestran a Jeffrey Epstein con el presidente Bill Clinton y el cantautor estadounidense Michael Jackson (19/12/2025). Foto: X (@sentdefender)

"No hay cargos nuevos y se está investigando": Todd Blanche

El fiscal federal adjunto, Todd Blanche, advirtió antes de la publicación que los documentos estarán parcialmente censurados para proteger a las víctimas, y que no se esperan nuevas acusaciones en este caso que sacude a Estados Unidos desde hace meses.

"Por el momento no hay cargos nuevos, pero estamos investigando", declaró Blanche durante una entrevista con la cadena Fox.

Epstein, un financista vinculado a las élites neoyorquinas y condenado en 2008 por prostitución de menores, fue hallado ahorcado en prisión en 2019 antes de que comenzara otro juicio por delitos sexuales. Su muerte alimentó innumerables teorías de la conspiración según las cuales habría sido asesinado para encubrir a destacadas personalidades.

Trump, que en el pasado fue amigo de Epstein, intentó durante meses evitar la publicación de los archivos en poder del Departamento de Justicia, a pesar de haber hecho campaña en 2024 con la promesa de total transparencia sobre el tema.

Finalmente cedió a la presión del Congreso, incluida la de su Partido Republicano, y el 19 de noviembre promulgó una ley que obliga a publicar los materiales en 30 días, un plazo que finalizaba a la medianoche de este viernes.

Los documentos vendrán "en todos los formatos, fotografías y otros materiales asociados con todas las investigaciones sobre Epstein", dijo Blanche.

"Espero varios cientos de miles más en las próximas semanas", añadió.

