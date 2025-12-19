Departamento de Justicia de EU activa portal con documentos del caso Epstein; libera registros judiciales y fotografías

El gobierno de Donald Trump empieza a publicar los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein. El Departamento activó un portal de búsqueda de los archivos del caso.

El portal incluye una barra de búsqueda y también permite acceder directamente a registros judiciales, revelaciones del Departamento de Justicia, material que recae bajo la Ley de Libertad de Información y la documentación que desde septiembre ha estado publicando también el comité de supervisión de la Cámara Baja.

El gran interés llevó al Departamento de Justicia a regular por un tiempo el acceso a su sitio web de archivos Epstein.

Departamento de Justicia de EU activa portal con documentos del caso Jeffrey Epstein (19/12/2025). Foto: Captura de pantalla

La página web se puso en línea el viernes por la tarde con una cola tipo sala de espera similar a la que a veces ven los asistentes a conciertos cuando compran entradas en línea.

Los visitantes fueron recibidos con el mensaje: "Están en la fila para acceder al contenido web del Departamento de Justicia. Cuando sea su turno, tendrán 10 minutos para acceder al sitio web".

Luego, la página web se actualizó para revelar una página de inicio con varias categorías de documentos, incluidos registros judiciales y otras divulgaciones.

Hay cuatro categorías: Registros judiciales; divulgaciones del Departamento de Justicia, incluidas las divulgaciones en virtud de la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein (HR 4405); dey de Libertad de Información (FOIA); divulgaciones del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. Hay más de 50 casos judiciales enumerados, incluidos los casos penales federales contra Epstein, los casos estatales en Florida y los casos civiles como la demanda de Virginia Giuffre Hay un enlace a cada caso y eso revela documentos PDF del caso.

NBC News indicó que "algunos de los artículos publicados son fotografías que no se habían hecho públicas previamente. Hay numerosas fotos censuradas de carácter gráfico".

Además, "hay numerosas fotografías de Epstein y Ghislaine Maxwell en lo que parecen ser viajes o vacaciones con otras personas". Maxwell es su cómplice que cumple una condena de veinte años de prisión, y todas las personas implicadas en los procedimientos judiciales.

Aquí el enlace al sitio web: https://www.justice.gov/epstein

