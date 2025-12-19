Más Información

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

Departamento de Justicia de EU activa portal con documentos del caso Epstein; libera registros judiciales y fotografías

Departamento de Justicia de EU activa portal con documentos del caso Epstein; libera registros judiciales y fotografías

Julio Menchaca pide al Congreso de Hidalgo revisar Constitucionalidad de propuesta sobre candidaturas exclusivas de mujeres a la gubernatura

Julio Menchaca pide al Congreso de Hidalgo revisar Constitucionalidad de propuesta sobre candidaturas exclusivas de mujeres a la gubernatura

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

Mundial 2026 genera riesgo de fraudes y reventa, alerta Concanaco; sugiere desconfiar de enlaces y ofertas en redes sociales

Mundial 2026 genera riesgo de fraudes y reventa, alerta Concanaco; sugiere desconfiar de enlaces y ofertas en redes sociales

Marco Rubio destaca labor de seguridad de México; "están haciendo más que nunca en su historia", afirma

Marco Rubio destaca labor de seguridad de México; "están haciendo más que nunca en su historia", afirma

Sin garras y con lesiones Profepa rescata a león amarrado a un árbol en Nayarit; inician investigación

Sin garras y con lesiones Profepa rescata a león amarrado a un árbol en Nayarit; inician investigación

Inegi oficializa creación de nueva instancia para medir la pobreza, tras desaparición del Coneval; crea una Dirección General

Inegi oficializa creación de nueva instancia para medir la pobreza, tras desaparición del Coneval; crea una Dirección General

Juez frena revocación de testigo protegido a Raúl Rocha; da medida cautelar a dueño de Miss Universo

Juez frena revocación de testigo protegido a Raúl Rocha; da medida cautelar a dueño de Miss Universo

Suben acciones de Volaris tras anuncio de alianza con Viva Aerobús; "despegan" 17% en la BMV

Suben acciones de Volaris tras anuncio de alianza con Viva Aerobús; "despegan" 17% en la BMV

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

Recapturan en Jalisco a "Delta 1", operador de alto rango del CJNG; llevaba su proceso penal en prisión domiciliaria

Recapturan en Jalisco a "Delta 1", operador de alto rango del CJNG; llevaba su proceso penal en prisión domiciliaria

El gobierno de empieza a publicar los documentos del caso del . El Departamento activó un de los archivos del caso.

El portal incluye una barra de búsqueda y también permite acceder directamente a, revelaciones del Departamento de Justicia, material que recae bajo la Ley de Libertad de Información y la documentación que desde septiembre ha estado publicando también el comité de supervisión de la Cámara Baja.

El gran interés llevó al Departamento de Justicia a regular por un tiempo el acceso a su sitio web de archivos Epstein.

Lee también

Departamento de Justicia de EU activa portal con documentos del caso Jeffrey Epstein (19/12/2025). Foto: Captura de pantalla
Departamento de Justicia de EU activa portal con documentos del caso Jeffrey Epstein (19/12/2025). Foto: Captura de pantalla

La página web se puso en línea el viernes por la tarde con una cola tipo sala de espera similar a la que a veces ven los asistentes a conciertos cuando compran entradas en línea.

Los visitantes fueron recibidos con el mensaje: "Están en la fila para acceder al contenido web del Departamento de Justicia. Cuando sea su turno, tendrán 10 minutos para acceder al sitio web".

Luego, la página web se actualizó para revelar una página de inicio con varias categorías de documentos, incluidos registros judiciales y otras divulgaciones.

Lee también

Hay cuatro categorías: Registros judiciales; divulgaciones del Departamento de Justicia, incluidas las divulgaciones en virtud de la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein (HR 4405); dey de Libertad de Información (FOIA); divulgaciones del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. Hay más de 50 casos judiciales enumerados, incluidos los casos penales federales contra Epstein, los casos estatales en Florida y los casos civiles como la demanda de Virginia Giuffre Hay un enlace a cada caso y eso revela documentos PDF del caso.

NBC News indicó que "algunos de los artículos publicados son fotografías que no se habían hecho públicas previamente. Hay numerosas fotos censuradas de carácter gráfico".

Además, "hay numerosas fotografías de Epstein y Ghislaine Maxwell en lo que parecen ser viajes o vacaciones con otras personas". Maxwell es su cómplice que cumple una condena de veinte años de prisión, y todas las personas implicadas en los procedimientos judiciales.

Aquí el enlace al sitio web:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS 2026 ¿Cuándo depositan el primer pago a adultos mayores Calendario con fechas exactas y monto. Foto: Especial

Pensión IMSS 2026: este es el calendario de pagos para adultos mayores y el monto que recibirán

¿Mexicanos necesitan visa? iStock / 8213erika

¿Puedes entrar a Estados Unidos sin visa? Conoce las excepciones para mexicanos

Beca Rita Cetina Primaria 2026 Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina Primaria 2026: Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada

CBP/ iStock/ PeopleImages

Errores más comunes por los que pueden negarte la entrada a Estados Unidos