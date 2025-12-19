El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo que el Departamento de Justicia planea publicar hoy documentos de los archivos del gobierno sobre el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, pero agregó que no saldrán todos a la vez.

"Espero que hoy publiquemos cientos de miles de documentos, y esos documentos vendrán en diferentes formatos: fotografías y otros materiales asociados con todas las investigaciones sobre el señor Epstein", dijo en Fox News.

Blanche dijo que el Departamento de Justicia ha estado "trabajando incansablemente" desde que Trump firmó la ley que requiere la divulgación de los archivos "para asegurarnos de que obtengamos cada documento que tenemos dentro del Departamento de Justicia, lo revisemos y lo entreguemos al público estadounidense".

"Preveo que publicaremos más documentos en las próximas semanas", dijo. "Hoy, varios cientos de miles, y en las próximas semanas, varios cientos de miles más", añadió Blanche.

La ley obliga al Departamento de Justicia a publicar la totalidad de los documentos no clasificados en su poder sobre Epstein, su cómplice Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de 20 años de prisión, y todas las personas implicadas en los procedimientos judiciales.

En julio, el Departamento de Justicia y el FBI anunciaron en un memorando que no habían descubierto ningún elemento nuevo que justificara la publicación de documentos adicionales o nuevas acciones penales. El anuncio molestó al movimiento MAGA de Trump.

Los documentos esperados podrían incomodar a numerosas personalidades, especialmente del mundo de los negocios, la política o el espectáculo, que gravitaban en la órbita del financiero. Incluido Trump, durante mucho tiempo cercano a Jeffrey Epstein hasta su distanciamiento en los años 2000.

El magnate, por entonces también una figura del jet set neoyorquino, siempre ha negado haber tenido conocimiento del comportamiento delictivo de Epstein y asegura haberse distanciado de él mucho antes de que la justicia lo investigara.

La semana pasada, legisladores de la oposición publicaron una nueva serie de fotos en las que se ve a Epstein en compañía del expresidente demócrata Bill Clinton, de empresarios exitosos como Bill Gates o Richard Branson, y del cineasta Woody Allen. Trump también aparece, acompañado de mujeres con el rostro tapado.

"Es hora de que el Departamento de Justicia haga público el expediente", enfatizaron el jueves esos legisladores, tras difundir 68 nuevas fotos obtenidas de los albaceas de Epstein.

La Casa Blanca sostuvo la semana pasada que "la administración Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein de lo que los demócratas jamás hicieron, al publicar miles de páginas de documentos y pedir nuevas investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein".

La oposición, por su parte, teme una posible manipulación del expediente antes de su publicación.

Dos senadores demócratas reclamaron en una carta abierta al inspector general del Departamento de Justicia una "auditoría independiente" para garantizar que nada haya sido "ni manipulado ni ocultado".

