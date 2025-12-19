New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU

El medio The New York Times destaca en un perfil el rol del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, como "punto de contacto con las agencias de seguridad estadounidenses".

Añade que "el intercambio de inteligencia entre ambos países ha aumentado, y el presidente (Donald) Trump ha centrado su atención en los narcotraficantes de Sudamérica en lugar de México".

El medio destaca que "los analistas de seguridad dicen que si bien Harfuch merece crédito por su progreso, los cárteles de México son demasiado poderosos, demasiado ricos, están demasiado fuertemente armados y demasiado profundamente arraigados en el sistema político para erradicarlos".

Omar García Harfuch, titular de la SSPC. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Harfuch también "dijo que su estrategia multifacética se centra en reforzar la inteligencia para apuntar con mayor precisión las operaciones, fortalecer a los investigadores y fiscales para asegurar más condenas y coordinar la acción entre las fuerzas de seguridad federales y estatales", indicó el Times.

El NYT dice que el enfoque con la administración de Claudia Sheinbaum "contrasta marcadamente con la estrategia de "abrazos, no balazos" del predecesor y aliado de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, quien buscó abordar las causas fundamentales en lugar de la violencia en sí. El nuevo gobierno ha desplegado miles de fuerzas de seguridad para patrullar los bastiones de los cárteles y ejecutar ataques precisos".

"Esto ha ayudado a congraciarse con el señor Harfuch ante Washington. Funcionarios de la administración Trump han elogiado la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México bajo su dirección", dice el medio en el perfil, que acompaña con una entrevista a Harfuch.

Harfuch confía en que fuerzas de EU no ataquen a México

Harfuch dijo que seguía confiando en que las fuerzas estadounidenses no atacarían. “Han sido muy respetuosos con lo que la presidenta ha dicho sobre la soberanía”, dijo Harfuch. “Si no tuviéramos resultados, me preocuparía. Pero cada vez estamos obteniendo más resultados”.

Ante la pregunta de que "el presidente Trump ha dicho que le gustaría atacar a los cárteles mexicanos. La señora Sheinbaum ha dicho que eso sería inaceptable. ¿Le preocupa?", Harfuch respondió: "No, porque tenemos muy buena coordinación. Cada vez presentamos más detenidos, arrestamos a más objetivos, incautamos más drogas y destruimos más laboratorios. Ellos mismos han dicho que entra menos fentanilo a su país. Así que nos preocuparía si fuera al revés".

Harfuch afirmó que ambos países estaban compartiendo más inteligencia para detener el flujo de drogas hacia el norte y de armas hacia el sur, incluyendo vuelos de vigilancia estadounidenses sobre México a petición del gobierno mexicano. Añadió que esa era toda la ayuda que México necesitaba.

Despliegue de unidades militares en frontera de EU alarma a migrantes en norte de México. Foto: EFE

“Contamos con unidades del Ejército y fuerzas especiales altamente entrenadas”, dijo. “¿Para qué las necesitaríamos?”, añadió, refiriéndose a las fuerzas estadounidenses. “Lo que necesitamos es información”.

Sobre el ataque a los cárteles, Harfuch dice que "lo que estamos haciendo es atacar la estructura criminal desde abajo, desde el centro y desde arriba".

Cuando el medio cuestionó a Harfuch de que "has logrado debilitar al Cártel de Sinaloa. Pero hay indicios de que esto ha contribuido al fortalecimiento de su rival, el Cártel Jalisco Nueva Generación", respondió que: "Esta lucha no será sostenible para el Cártel de Sinaloa. En Culiacán, cuando llegamos, había caravanas de camiones. Pero hoy en día, los homicidios se cometen de una manera muy diferente. Es un coche pequeño con dos o tres hombres dentro. Estamos ahí, y esto obviamente los debilita. Pero otros cárteles siempre querrán tomar el control donde otro cártel es débil".

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch. Foto: Moisés Pablo / CUARTOSCURO

El medio añadió que "Harfuch cita con frecuencia una disminución del 37 % en la tasa diaria de homicidios desde la llegada de Sheinbaum al poder el año pasado. Sin embargo, algunos analistas cuestionan este enfoque y, en cambio, señalan datos gubernamentales que muestran que los 21 743 homicidios registrados hasta noviembre representan un 22 % menos que en el mismo período del año anterior.

"Sin embargo, no todo está mejorando. Los secuestros y la extorsión han aumentado un 3 % cada uno este año, y las desapariciones un 9 %. Grupos de derechos humanos han sugerido que el gobierno podría estar ocultando homicidios en las cifras de desapariciones. El señor Harfuch lo negó y afirmó que se han encontrado muchas personas desaparecidas".

El teléfono rojo de Harfuch

El medio describió que "durante la entrevista, sonó dos veces un teléfono rojo en su escritorio. El señor Harfuch dijo que era una línea directa con la presidenta Sheinbaum y se apresuró a atender las llamadas".

"Llamó para decir: "Oye, tenemos que reducir la extorsión". Está recibiendo a dueños de negocios medianos, los que sufren, los pequeños. Hay una obligación de entregar resultados", dijo el secretario, según la entrevista del medio.

