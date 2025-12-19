Luego de que países como Rusia, China, Colombia y Brasil se pronunciaron a favor de impulsar una salida pacífica al conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno mexicano se mantiene en contacto con naciones de América Latina para dar seguimiento a la situación, aunque dejó en claro que la posición de México es de no intervención.

Durante la conferencia matutina, la mandataria subrayó que la política exterior del país se rige por principios constitucionales, particularmente el respeto a la soberanía de los Estados y la autodeterminación de los pueblos.

“Estamos en contacto. Nuestra posición es, como le he dicho en los últimos días, no a la intervención. Y lo que pueda ayudar México, como lo ha hecho siempre, ahí vamos a estar. Pero es una posición soberana y basada en nuestra Constitución”, afirmó.

Sheinbaum destacó que México ha mantenido históricamente una política exterior orientada a la búsqueda del diálogo y la paz, sin involucrarse en acciones que impliquen intervención en asuntos internos de otros países.

En ese sentido, reiteró que cualquier participación del gobierno mexicano se dará únicamente en el marco de la diplomacia y la promoción de soluciones pacíficas.

